Foto: El conseller Mascort i la secretària d'Acció Climàtica, Anna Barnadas, durant la visita a una instal·lació d'autoconsum col·lectiu de la mà dels seus impulsors. Font: Generalitat de Catalunya

Catalunya ja ha superat les 100.000 instal·lacions d’autoconsum fotovoltaic sobre coberta. Segons el Registre d’Autoconsum de Catalunya, el 2023 es va tancar amb 102.107 instal·lacions d’autoconsum en servei, que sumen 990,5 MW de potència. Així ho ha explicat el conseller d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, David Mascort, que ha presentat el balanç de l’autoconsum fotovoltaic durant el 2023 a Catalunya. “Estem assistint a una nova realitat: les persones i empreses de Catalunya s’han compromès a ser propietaris de la seva energia, i això ens acosta als objectius energètics que tenim com a país”, ha destacat Mascort.

El conseller ha recordat que l’autoconsum és un eix fonamental del nou model energètic més net, just i participatiu cap al qual avança Catalunya. “L’energia provinent dels sistemes d’autoconsum és una electricitat més barata, que genera zero emissions i, sobretot, que pertany a les famílies i a les empreses que la utilitzen”, ha resumit. Per això, ha celebrat que en menys de dos anys s’hagi “multiplicat per cinc la potència instal·lada en aquesta modalitat”, i s’ha mostrat orgullós del compromís de la ciutadania i de les empreses del país a l’hora de fer front al canvi climàtic.

Durant el 2023 es van posar en servei a Catalunya 42.291 instal·lacions d’autoconsum fotovoltaic, amb una potència total de 493,7 MW. D’aquestes, 543 han estat d’autoconsum col·lectiu, que han sumat 13,5 MW. A més, s’han registrat creixements significatius en les instal·lacions de més potència. La posada en servei d’equips d’entre 15 kW i 100 kW s’ha multiplicat per dos amb relació a l’any anterior, fins a les 2.795 altes, i els de més de 100 kW s’han multiplicat per 2,5, fins als 393.

Per demarcacions, a Barcelona ja hi ha en servei 60.695 instal·lacions, que sumen una potència de 591,3 MW; Girona compta 17.194 equips, amb una potència de 159,2 MW; Tarragona té registrats 15.573 sistemes d’autoconsum, que totalitzen 142,3 MW, i a Lleida hi ha 8.645 instal·lacions que tenen una potència conjunta de 97,7 MW.

El conseller ha avançat que el Govern seguirà treballant per incentivar les instal·lacions d’autoconsum, amb especial èmfasi en les d’ús col·lectiu o de grans dimensions. En aquest sentit, Mascort ha explicat que L’Energètica serà un agent important per a aquest tipus d’instal·lacions i que guanyarà protagonisme en els pròxims anys, i ha insistit en les polítiques del Govern per afavorir i fomentar les comunitats energètiques. A més, també ha explicat que exigiran al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico canvis normatius “per fer-lo més atractiu”, com l’increment fins als 20 km del límit de l’autoconsum col·lectiu.

L’autoconsum, una prioritat per Catalunya

L’autoproducció d’electricitat a partir d’energia solar fotovoltaica ha estat i és una prioritat per a Catalunya, en la mesura que és un dels eixos bàsics per a la transició cap a un nou model energètic més net, democràtic, sostenible i inclusiu. L’extensió i generalització de la pràctica de l’autoconsum és un termòmetre de la implicació de la ciutadania amb la transició energètica, ja que permet que les persones passin de ser només consumidores a generar, gestionar i consumir la seva pròpia energia.

La Generalitat ha estat pionera en l’aplicació de mesures normatives i d’incentius per tal de detectar i eliminar barreres jurídiques, tècniques i econòmiques per a l’autoconsum. La Prospectiva Energètica de Catalunya per a l’any 2050 estima en 500.000 el nombre d’instal·lacions d’autoconsum en servei necessàries l'any 2050 per assolir el repte de la descarbonització de l’economia i la societat catalana.