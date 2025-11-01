El Govern de la Generalitat de Catalunya aprova un decret llei per augmentar la resiliència del subministrament elèctric i impulsar les renovables. El text incorpora mesures per augmentar la participació de la ciutadania en el sistema elèctric i per millorar l’encaix de les energies renovables en el territori on s’instal·len.
El Govern ha aprovat un decret llei per fer més competitiu, sostenible i segur el sistema elèctric a Catalunya. El text incorpora mesures en diferents àmbits del sector elèctric, com ara l’emmagatzematge mitjançant bateries, les energies renovables, les infraestructures de transport i distribució o les comunitats energètiques, per fer-lo més resilient i accelerar el procés de transició energètica que viu el país.
El decret llei incorpora diferents mesures per incrementar la participació de la ciutadania en el sistema elèctric. Es regula per primera vegada la figura de les comunitats energètiques, és a dir, les comunitats de persones que s’uneixen per generar i gestionar la seva pròpia energia i serveis energètics. En aquest sentit, es crea un registre d’aquestes entitats, i també es regula la participació dels ens locals en aquestes comunitats, i se les dota de més autonomia.
En aquest àmbit, també es pretén millorar l’encaix dels projectes d’energies renovables en el territori on s’instal·len. Així, es preveu la creació de taules de diàleg social a cada vegueria, i s’estableixen millores en els procediments de participació local, per incentivar la participació ciutadana i augmentar la informació disponible per part de les persones.
De la mateixa manera, també s’articulen mesures per minimitzar l’impacte de les instal·lacions energètiques en l’entorn. Així, es restringeix la instal·lació d’energies renovables en sòls de regadiu ja aprovades o en desenvolupament, i també es preveu la possibilitat d’instal·lar línies elèctriques en espais propers a la xarxa viària. La norma també regula la figura de les pèrgoles solars.
El decret llei avança en la simplificació administrativa. Així, per exemple, es permet la transmissió d’autoritzacions administratives de projectes no posats en servei, per minimitzar les renúncies de promotors; també s’incrementa l’increment fins als 500 kW de la potència mínima necessària per requerir l’autorització administrativa a un projecte de generació eòlica o fotovoltaica; i s’agilita la tramitació per millorar o repotenciar la infraestructura de transport i de distribució d’electricitat.
També es regula per primera vegada la instal·lació de bateries, que redueixen el risc d’apagada al sistema elèctric i contribueixen a la ràpida recuperació del subministrament. Per això, el decret llei defineix la tramitació urbanística i energètica que hauran de seguir aquestes instal·lacions, n’aclareix el marc normatiu i les dota de major seguretat jurídica.
D’aquesta manera, les empreses desenvolupadores dels projectes, els ajuntaments i la ciutadania disposaran d’una regulació que esvairà qualsevol dubte respecte de com cal tramitar aquesta mena d'instal·lacions i que en permetrà accelerar la implementació amb plenes garanties per a tots els actors implicats.
Actualment, hi ha a Catalunya 134 projectes d'emmagatzematge mitjançant bateries en tramitació de competència de la Generalitat de Catalunya, dels quals 125 són de bateries independents (stand-alone) i 9 són projectes de bateries hibridats amb instal·lacions renovables, que sumen 1.096,79 MW.