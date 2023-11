En aquesta carta, sol·liciten la protecció de l'entorn de l'Olla del Rei, fent un pas transcendental cap a la creació de la primera Zona d'Especial Protecció per a Aus (ZEPA) urbana a Catalunya. La ZEPA, una categoria d'àrea protegida reconeguda pels estats membres de la Unió Europea, serà un instrument essencial per conservar i millorar l'entorn natural adjacent a la UPC (Universitat Politècnica de Catalunya) a Castelldefels. Aquesta iniciativa no només incrementarà les oportunitats de finançament, sinó que també establirà un pla d’acció i gestió, millorarà la qualitat de l’ús públic i assegurarà la protecció de les espècies locals, amb un enfocament especial en les aus.



A la carta signada, adreçada a David Mascort, conseller d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural del Govern de la Generalitat, se sol·licita l'aprovació urgent d'aquesta mesura, atès que és una competència autonòmica. El regidor de Medi Ambient, Pedro Paredes, destaca que "aquesta declaració forma part d'una sèrie de mesures destinades a protegir l'Olla del Rei, sent la primera el protocol d'actuació en cas d'abocaments residuals aprovat al ple de setembre". L'aprovació d'aquest espai convertiria Castelldefels en la primera ciutat de Catalunya amb una ZEPA urbana, marcant una fita significativa en divulgació i protecció ambiental. La ciutat es posiciona com un model que cal seguir en la integració harmoniosa entre el desenvolupament urbà i la preservació del medi ambient.

El president de l'Institut Català d'Ornitologia, Jordi Baucells, assenyala que “avui és un gran dia per a aquesta ciutat; amb aquesta mesura, la voluntat política del govern trobarà sempre el suport científic”.

El compromís de l'alcalde per conservar i potenciar els espais verds de la ciutat, basat en l'orientació d'experts i plataformes ambientals, es reafirma amb aquesta iniciativa, que estableix les bases per a un llegat ambiental sostenible.