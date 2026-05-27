Divendres 22 de maig s'ha dut a terme la jornada "Vint anys d'acció climàtica local", una trobada que ha reunit responsables municipals al Castell de Castelldefels. Manuel Reyes, alcalde de Castelledefels, qui fins ara ostentava la vicepresidència 2ª, passa a ser president després d'aprovar el seu nomenament a la Junta de Govern de la FEMP
Castelldefels ha esdevingut dijous 21 i divendres 22 de maig la seu de la trobada de ciutats de la Red Española de Ciudades por el Clima (RECC). La ciutat ha aplegat representants de les més de 370 entitats locals que formen part d’aquesta xarxa estatal compromesa amb la lluita contra el canvi climàtic.
L’alcalde de Castelldefels, Manu Reyes, assumeix la presidència de la RECC després que el seu nomenament fos aprovat per la Junta de Govern de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) el passat mes d’abril. Fins ara ocupava la vicepresidència segona de la xarxa.
El Castell de Castelldefels, un dels espais més emblemàtics de la ciutat, va acollir dijous la XVIII Assemblea General de la Red Española de Ciudades por el Clima.
Durant la sessió, els representants polítics de les entitats adherides van abordar diferents qüestions estratègiques per al futur de la xarxa.
Vint anys d’acció climàtica local
La programació ha continuat divendres 22 de maig amb la jornada “Vint anys d’acció climàtica local”, una trobada que ha reunit responsables municipals i persones expertes per compartir experiències sobre la incorporació de polítiques climàtiques en la gestió local durant les darreres dues dècades.
La jornada ha començat a les 10.30 hores i ha servit per analitzar el paper dels municipis davant el repte del canvi climàtic, així com les estratègies desenvolupades per adaptar pobles i ciutats als seus efectes i reduir-ne l’impacte sobre el benestar de la ciutadania. L’acte ha estat clausurat pel secretari general de la FEMP, Luis Martínez-Sicluna.
La Red Española de Ciudades por el Clima és una organització integrada dins la FEMP i creada l’any 2005 amb l’objectiu d’impulsar i coordinar les polítiques locals de lluita contra el canvi climàtic.
Actualment està formada per 372 entitats locals i 3 observadors, i s’ha consolidat com el principal instrument de coordinació entre municipis i el Govern d’Espanya per avançar en mesures d’adaptació i mitigació dels efectes del canvi climàtic.