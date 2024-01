El reconeixement s’ha fet en el marc de les III Jornades de l’Agenda 2030, la trobada anual per debatre estratègies conjuntes per fer una ciutat més justa i sostenible, i on s’ha presentat l’informe anual d’assoliment dels ODS

Barcelona va celebrar el passat mes de desembre les III Jornades de l’Agenda 2030, la trobada anual entre experts, professionals i ciutadania per debatre estratègies conjuntes per fer una ciutat més justa i sostenible, tal com marquen els Objectius de de Desenvolupament Sostenible (ODS) de l’Agenda 2030 aprovats per les Nacions Unides el 2015. Són 17 objectius que volen transformar les formes de produir i de consumir i d’organització social, unes fites que requereixen l’esforç conjunt de tota la societat. És amb aquest esperit, i amb voluntat de reconèixer i difondre accions innovadores, de qualitat i amb un impacte positiu sobre els ODS, l’Ajuntament de Barcelona va crear l’any 2022 els Premis Agenda 2030 de Barcelona.

En total, s’han premiat nou propostes i s’han fet tres mencions especials, d’entre les 42 candidatures rebudes. Els guardons s’han estructurat en tres categories amb tres modalitats cadascuna: les categories d’acció, d’implicació i educació:

10 iniciatives innovadores i inspiradores guanyen els premis Agenda 2030.



Descobreix els guanyadors a https://t.co/8MMfnwvgya#BCNagenda2030 pic.twitter.com/D83AnErd5w — #Agenda2030 Barcelona (@BCN_Agenda2030) December 3, 2022

CATEGORIA ACCIÓ

Premi a la millor iniciativa impulsada per una empresa:

Projecte de Biodiversitat, de Damm.

Mencions especials als projectes:

Plataforma cooperativa d’inclusió social en l’habitatge, de Kloosiv Housing

CIBICO, de Naifactory

Premi a la millor iniciativa impulsada per una entitat sense ànim de lucre. Premi ex aequo:

Entorns d’aixopluc per donxs que usen drogues sobrevivint violències, de Metzineres.

Passejades en bici sense edat, de l’Associació Bici Sense Edat.

Menció especial al projecte:

TICtruck, de la Mobile World Capital.

Premi a la millor iniciativa impulsada per una administració pública:

AIRE: Transformació cultural a través dels valors corporatius, de l’Ajuntament de Viladecans



CATEGORIA IMPLICACIÓ

Premi al millor producte de disseminació del coneixement sobre l’Agenda 2030 i els ODS:

Busquem changemakers, de l’Ajuntament de Viladecans.

Premi a la millor campanya de comunicació per la sensibilització sobre els ODS: desert.

Premi a la millor iniciativa de foment de la participació a l’entorn dels ODS:

Joves per la igualtat: una proposta participativa, de Fedaia.



CATEGORIA EDUCACIÓ

Premi a la millor iniciativa d’un centre educatiu reglat de primària:

Els ODS a l’escola, de l’Escola Dolors Monserdà – Santapau.

Premi a la millor iniciativa d’un centre educatiu reglat de secundària:

Fira dels ODS, de l’Institut Barres i Ones.

Premi a la millor iniciativa d’un centre educatiu reglat d’ensenyament superior:

Reptes socials La Salle, de la Fundació Privada Universitat i Tecnologia La Salle

Els reconeixements tenen una naturalesa honorífica i cadascuna de les candidatures premiades rep un guardó dels Premis Agenda 2030 Barcelona i és reconeguda com a ambaixadora dels Premis, de manera que s’ajuden a difondre aquestes bones pràctiques a la ciutat i més enllà. Alhora, es persegueix obrir un espai anual de trobada, reflexió i reconeixement mutu per a tots els actors de la ciutat, polítics, empresarials, acadèmics i socials, implicats en els ODS. Per últim, els Premis Agenda 2030 també són un actiu per reforçar el posicionament de la ciutat de Barcelona com a referent del treball de les ciutats per a la consecució dels ODS i hagin tingut algun impacte.

Els ODS, a meitat del camí

Aquest 2023 marca la meitat del període de vigència dels ODS, una primera meitat clarament marcats per crisis d’escala mundial com la pandèmia de la covid-19 i l’esclat de guerres a l’entorn immediat de la Unió Europea. En aquest context les III Jornades de l’Agenda 2030 de Barcelona conviden a reflexionar sobre la seva capacitat d’impulsar una transformació en positiu. Tot i els avanços dels primers anys, els informes més recents de Nacions Unides i de la Unió Europea dibuixen una situació fràgil i d’estancament, inevitablement marcada pels esdeveniments i un fort encariment del cost de la vida.

En el marc d’aquestes jornades l’Ajuntament de Barcelona ha presentat el quart informe anual de seguiment de l’Agenda 2030, centrats en l’actualització dels 200 indicadors d’assoliment dels ODS a la ciutat. En síntesi es pot afirmar que Barcelona durant els últims dos anys ha superat els efectes més durs de la crisi sanitària i la seva economia mostra una gran fortalesa, i alhora es mantenen reptes com l’educació i l’emissió de gasos d’efecte hivernacle. Alhora, l’informe conclou que si bé l’assoliment de les fites del 2030 revesteix complexitat, el grau d’impacte ambiental o d’ineficiència és menor que en d’altres ciutats i països.