L'Ajuntament de Manresa i l’entitat Bages Biodiversitat, en el marc del projecte per millorar la biodiversitat de l’entorn del Canyet, han fet pública la catalogació de totes espècies que s’han identificat els darrers dos anys a aquesta finca situada entre Sant Iscle i Joncadella. En total, se n’han identificat 674 espècies, la majoria de les quals d'invertebrats. El projecte, finançat per la Generalitat i per l’Ajuntament, es va iniciar a finals del 2020 per promoure la fauna amenaçada de secà en aquesta zona.

La iniciativa tenia com a objectiu naturalitzar un conreu per aconseguir una millora de l’hàbitat d’espècies amenaçades com el mussol comú, el botxí meridional, el llangardaix ocel·lat o el gripau corredor. Algunes de les actuacions que es van dur a terme a l’inici del projecte van ser la creació de refugis per a fauna, la creació d’una bassa temporal, la creació de marges i renaturalització dels existents, i la gestió de la coberta herbàcia. Tot això amb l’objectiu d’augmentar la biodiversitat de l’espai i incrementar l’aliment i el refugi existents a l’entorn.

Dos anys després, s’han identificat 674 espècies dins de la finca. Durant aquest període de temps, s’ha observat una tendència a l’augment de la biodiversitat. En el cas de la flora, per exemple, a l’inici hi havia una cinquantena d’espècies de plantes, de les quals només deu eren relativament abundants, i una de cultivada, l’ordi. Ara, en canvi, la parcel·la disposa de més de 100 espècies silvestres i 25 de cultivades. A més, moltes espècies han incrementat les seves poblacions i ofereixen molts més recursos alimentaris per a la fauna.

50 espècies d’ocells

En el cas dels ocells, s’han observat 50 espècies sobrevolant l’espai, trenta de les quals en fan ús. Hi destaca l’existència d’ocells granívors, que aprofiten els diversos tipus de cultius de gra que s’hi ha sembrat i que no se seguen per alimentar-se. Són espècies com el cruixidell (Emberiza calandra), gratapalles (Emberiza cirlus), pinsà comú (Fringilla coelebs), passerell comú (Linaria cannabina), i també bons nombres de cogullada comú (Galerida cristata) que fins i tot s’ha observat que nidifica dins de la parcel·la. També s’hi ha vist xoriguer comú (Falco tinnunculus) caçant, i, malgrat que encara no han ocupat cap caixa-niu, se sap que hi ha mussols (Athene noctua) a la zona que potencialment també utilitzen l’espai per a alimentar-se.

Sargantana cuallarga, dragó comú i serp verda

Pel que fa als rèptils, se n’han vist 3 espècies Sargantana cuallarga (Psammodromus algirus), dragó comú (Tarentola mauritanica) i serp verda (Malpolon monspessulanum). Com tots els rèptils, són espècies depredadores, que es beneficien dels espais amb abundància de preses com els insectes (en el cas de la sargantana i el dragó), o petits mamífers, altres rèptils i petits ocells, en el cas de les serps. El llangardaix ocel·lat (Timon lepidus) és una de les espècies objectiu del projecte, però encara no s’han detectat a l’interior de la finca. En canvi, sí que s’han vist al mur de pedra que hi ha a l’altra banda del camí, a sota de les vinyes.

A causa de la secada, no s’ha detectat cap espècie d’amfibis de moment. Pel que fa a mamífers, s’han trobat una banya de cabirol, petjades de senglar, ratolí de bosc, talpó i dues espècies de rat-penat.

Més de 100 espècies de papallones

Finalment, hi ha el gran grup dels invertebrats, format per diversos ordres com les papallones, de les quals se n’han identificat 114 espècies, 105 d’elles nocturnes. També s’hi ha trobat 9 espècies d’àfids (pugons), 18 d’aranya, 50 de coleòpters (escarabats), 17 de mol·luscs terrestres (caragols), a banda d’altres grups com miriàpodes (milpeus) o dípters (mosques).

Un projecte per a la millora de la biodiversitat

El projecte del Canyet forma part de l’estratègia de la regidoria de Ciutat Verda de destinar terrenys municipals situats a l’Anella Verda per a la dinamització agrària, la recerca científica i la millora de la biodiversitat.

Bagesbiodiversitat, que és l’entitat que treballa al Canyet, és una associació que des del 2011 realitza seguiments d’aus al Bages. Agrupa persones amb un interès comú, la fauna, principalment ornitòlegs, si bé també en formen part gent amb altres interessos (botànica, herpetologia, entomologia).

La voluntat d’aquesta entitat és generar la informació necessària per tenir un bon coneixement del patrimoni natural al Bages, que permeti gestionar adequadament l’entorn natural, i buscar activament sinergies amb altres actors, com és el cas de l’Ajuntament de Manresa, amb la finalitat d’impulsar accions en benefici de la conservació d’espècies i hàbitats i de posar sobre la taula un element, la biodiversitat.