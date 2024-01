I és que lamenten tenir les competències sense que vagin acompanyades dels recursos per afrontar la renovació de la xarxa.

Municipis del Garraf tenen fins a un 40% de pèrdues a la xarxa d’abastament, mentre alhora l’ACA anuncia sancions per aquests municipis que tenen despesa excessiva per habitant i dia.Tot i que s’ha arribat a un principi d’acord per flexibilitzar les multes, des del món municipal demanen fer un front comú i remar en la mateixa direcció.

Avui a Canyelles, en unes jornades organitzades pel mateix Ajuntament, s’ha posat damunt la taula el present i futur en la gestió de l’emergència per sequera que viu el país: les conques internes es troben al 16% de la seva capacitat. L’any passat estaven al 30%, i arribaven fins al 70% si agafem la mitjana dels darrers deu anys. Per aquest motiu, alguns experts afirmen no entendre perquè encara no s’ha decretat l’estat d’emergència.

Lamenten també que s’hagi augmentat noves fonts per obtenir aigua però no s’ha reduït el consum. I es demana també tenir estratègia per l’aigua necessària per agricultura i indústria.