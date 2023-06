La situació d’extrema sequera en què es troba la metròpolis de Barcelona i el previsible augment de les temperatures, que es produirà durant els propers mesos d’estiu, fan necessari que els ciutadans estiguin especialment atents, que evitin qualsevol actuació que agreugi el risc d’incendi i que alertin amb rapidesa al telèfon d’emergències 112 en cas de detectar una columna de fum.

Es recorda especialment que està prohibit llençar burilles, tant caminant com des del vehicle, fer foc als espais forestals, així com la utilització de bufadors o aparells similars en obres que es duen a terme al voltant de les carreteres que travessen espais forestals. A més, en les dates al voltant de la revetlla de Sant Joan, es reitera la prohibició de llençar petards i altres focs d’artifici a menys de 500 metres de les zones forestals.

Campanya de vigilància activa

Durant els mesos de més risc d’incendi, des de finals de maig fins a principis de setembre, entra en funcionament el dispositiu de vigilància activa de l’àmbit de l’àrea metropolitana de Barcelona, coordinat des del Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola.

Durant els mesos en què està actiu, aquest dispositiu funciona cada dia de la setmana en horari de matí i tarda. La seva principal actuació és la vigilància activa del territori amb la funció d’alertar el més aviat possible d’una columna de fum i avisar els serveis corresponents per apagar el foc i evitar-ne la propagació de manera ràpida. El dispositiu operatiu està format per 13 torres de guaita, 1 equip de suport mòbil que patrulla per la xarxa de camins, el cos de guardes del Parc i una central de comandament i comunicacions situada a la seu dels serveis tècnics del Parc.

Enguany s’ha actualitzat el protocol d’actuació en situació de risc alt o extrem d’incendi forestal. Aquesta revisió ha implicat un important treball de planificació, amb la realització d’un estudi de mobilitat per a la detecció i validació dels principals accessos al Parc Natural.

Les pluges de maig, insuficients

La metròpolis de Barcelona es troba en la fase d’excepcionalitat de sequera, amb un dèficit hídric que afecta negativament els boscos; una situació d’extrema sequera que s’acumula des del gener del 2021. El balanç hídric és negatiu i, malgrat les pluges d’aquestes darreres setmanes, continua vigent l’estat d’excepcionalitat per sequera que requereix reduir el consum d’aigua en diferents àmbits. Des del Consorci s’està treballant per disminuir el consum d’aigua als equipaments del Parc, especialment als espais oberts al públic.

Aquest mes de maig han caigut entre 40 i 60 mm al Parc Natural de la Serra de Collserola, una pluja inferior a la “normalitat” pròpia d’aquestes dates, que no és suficient per solucionar el dèficit hídric greu que s’arrossega des de fa molts mesos.