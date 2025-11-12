Aquesta taxa consensuada amb Igualada Comerç, Nou Centre i la Unió Empresarial de l’Anoia, permetrà reduir-la al 80% dels comerços.
L’Ajuntament d’Igualada treballa des de fa setmanes amb les entitats socioeconòmiques de la ciutat per tal de millorar taxa de recollida i gestió de residus comercials que sigui el màxim de justa per als comerços, bars, restaurants i empreses i que compleixi, alhora, l’estricta normativa marcada per Europa en aquest àmbit. El consistori ha anunciat que s’ha arribat a un acord amb Igualada Comerç, Nou Centre i la Unió Empresarial de l’Anoia, per consensuar el model de taxa de recollida i gestió de residus comercials que s’aplicarà l’any vinent. L’acord estableix un sistema progressiu, més just, que incentiva la correcta gestió dels residus i premia els comerços que fan una bona separació i minimització dels residus generats.
Un 80% dels comerços veuran reduïda la seva taxa.
Amb la taxa prevista per al 2026, el 80% dels establiments comercials d’Igualada, veuran reduït el cost per a la gestió dels seus residus respecte a l’any anterior. Els establiments que gestionin correctament els seus residus pagaran menys que aquells que no ho facin de manera adequada o generin molt rebuig, que veuran incrementada la seva taxa.
Un sistema variable per fomentar la bona pràctica
La taxa de residus comercials consta d’una part fixa i una part variable. Aquest percentatge variable s’incrementarà de forma progressiva: Primer, durant l’any 2025, hi ha hagut un 95% de la taxa que és fixa i que s’ha aplicat segons els criteris aprovats en les ordenances fiscals a tots els comerços, mentre que el 5% restant és variable per cada comerç o establiment que és gran generador de residus. En canvi, la taxa prevista per a l’any 2026 i que s’ha treballat i acordat amb les entitats socioeconòmiques de la ciutat, entre altres mesures, proposa que un 70% de la taxa sigui fixa i el 30% restant sigui variable. D’aquesta manera, es dona temps als establiments per adaptar-se al nou sistema i incorporar millores en la gestió dels seus residus.
Una taxa més equitativa i adaptada al comportament real
Aquest acord que garanteix una aplicació més justa, basada en el comportament real de cada establiment i en la seva implicació en la sostenibilitat de la ciutat, requereix la seva aprovació en el ple municipal i és per això que el govern demana responsabilitat als grups de l’oposició del consistori per tal de fer-la possible.