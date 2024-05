El mes de maig, i com a punt àlgid del 10 al 12 de maig de 2024 se celebra a Europa l’onzena edició de la iniciativa europea Let’s Clean Up Europe!, en la qual totes les persones poden participar, de manera voluntària, en diferents accions de neteja dels espais naturals, com ara boscos, platges, rius o rieres.

La Comissió Europea fomenta les accions per sensibilitzar la ciutadania sobre l’abast del problema dels abocaments incontrolats i per promoure canvis en els hàbits i el comportament de la ciutadania.

A Catalunya, l’Agència de Residus de Catalunya coordina aquesta campanya, en la qual 413 entitats públiques i privades, entre administracions públiques, associacions, escoles i instituts, empreses i ciutadania, se sumen organitzant activitats de neteja d’entorns naturals per animar persones de totes les edats a prendre-hi part. A més, compta amb el suport d’Ecovidrio, de la Representació de la Comissió Europea a Barcelona i la Diputació de Barcelona.

Accions en 38 comarques

Destaca la gran implicació dels centres educatius: 357 centres organitzen activitats, dels quals un centenar emmarquen l’acció en el servei comunitari. La major part dels centres participen aplicant el nou model de gestió i reutilització del material ofert per l’ARC i el Departament d’Educació a través dels CRP.