Imatges Font Arrels.cat

El dimecres 9 d’agost ha tingut lloc una reunió entre els representants dels ajuntaments d’Òdena, Jorba, Rubió, Argençola i Bellprat, a l’Ajuntament d’Òdena, per tal de debatre i trobar solucions davant l’allau de macroprojectes de molins i plaques fotovoltaiques a l'Anoia, i que afecten aquests municipis.

A la reunió, s’ha posat en comú la problemàtica actual i s’han pactat unes directrius per treballar conjuntament, com són la condició que els projectes que es portin a terme contemplin el soterrament total de les línies d'evacuació, i es respecti una distància mínima de les instal·lacions a les masies i cases superior a 150 metres. També s’ha acordat vetllar per aconseguir un model energètic de proximitat, lluny de grans projectes exportadors d’energia.

Ens reunim amb @AjJorba , Rubió, @viuelbosc i Bellprat, a l’Ajuntament, per tal de debatre i trobar solucions davant l’allau de macroprojectes de molins i plaques fotovoltaiques a l'Anoia.

A la reunió s’han pactat unes directrius per treballar conjuntament. pic.twitter.com/w8dUK6xbQ5 — Ajuntament d'Òdena (@OdenaCat) August 11, 2023

Concretament, Òdena està afectada per 3 macroprojectes fotovoltaics, l’Anoia I, l’Anoia II i l’Escribano Solar, com també la línia d’evacuació d’alta tensió del projecte previst a Sant Martí de Tous, Matacan Solar. En total, al municipi hi ha prevista la instal·lació de 198 ha de plaques solars, 1 subestació de mitja tensió, 10’8 km de línies de mitja tensió i 24’2 km d’alta tensió.

Davant aquesta situació que es presenta per Òdena, des de l’Ajuntament el passat mes de maig es van presentar dos requeriments al Departament de Territori de la Generalitat de Catalunya, pels projectes Matacan Solar i Escribano Solar. En ells es va posar en evidència l’impacte ambiental dels projectes, la viabilitat sota criteris de proporcionalitat, la manca d’informació i de dret de defensa del territori, l’impacte sobre la biodiversitat i els hàbitats naturals; els perills que poden provocar, com el risc d’incendi, la pèrdua de la capacitat productiva dels sòls, el perill d’accidents de les persones practicants del vol a vela i parapent, entre d’altres. També es fa una consideració sobre les línies d’evacuació, que han de ser soterrades per evitar l’impacte mediambiental, com també les afectacions electromagnètiques derivades a la salut i la distància mínima de 150 metres amb els habitatges.

Des de l’Ajuntament d’Òdena es considera que cal estudiar un altre model energètic, considerant el territori. L’Ajuntament aposta per un model d’energia renovable de proximitat, amb projectes més petits, participatius i sostenibles, que respectin l’entorn i que suposin una oportunitat per les empreses del territori.

En el cas de Jorba, el municipi es veu afectat pel pas d’unes línies d’alta tensió que afectarien de forma agressiva el territori. Concretament, són les línies corresponents als projectes Matacan Solar, d’energia fotovoltaica i el Parc eòlic La Panadella.

Des de l’Ajuntament de Jorba ja es van presentar les diferents al·legacions als projectes en les que es demanava un canvi de traçat i el soterrament de les línies d'alta tensió. A més, s’està en converses amb la Generalitat per refermar el posicionament que no és contrari a projectes de renovables, sinó que es demana que s’escolti al territori per consensuar les possibles ubicacions i formes per seguir treballant per un model energètic millor sense malmetre el paisatge, l'economia i el patrimoni natural, agrícola i cultural.

L'Ajuntament d'Argençola ha aprovat en els darrers plens presentar al·legacions als dos projectes eòlics que afecten el municipi el parc eòlic Panadella i el parc eòlic Cantagalls mitjançant decret d'alcaldia i ratificació pel Ple de les al·legacions.

L'Ajuntament va encarregar a una consultora especialitzada en temes mediambientals un informe sobre l'afectació en aquest àmbit i que s'ha presentat com a informe desfavorable per part de l'Ajuntament. Aquest informe encarregat per l'Ajuntament també es va posar a disposició de tots els veïns i entitats interessades per tal que presentessin al·legacions si ho volien. En paral·lel, es va recollir la proposta d'un advocat per a presentar també un informe desfavorable sobre aspectes més de caire jurídic d'aquests projectes, document que, igualment com l'anterior, es va posar a disposició dels interessats que ho sol·licitessin. És important destacar l'oposició del Consistori a aquests projectes, tal com estan redactats, que no respecten ni té en consideració al municipi, i la voluntat de fer costat als veïns, majoritàriament, indignats per a aquesta pretensió de dur a terme aquestes instal·lacions.

Actualment Rubió es veu afectat per quatre projectes que crearan un gran impacte al municipi. Per una banda, a nivell fotovoltaic hi ha previst els projectes IF Rubió I i IF Rubió II, amb 30 MW i 56 ha, i 17'5 MW i 43 ha respectivament. Pel que fa als aerogeneradors, hi ha previst els projectes PE Serra Morena, amb 4 molins, i el PE Maçana, amb 9 aerogeneradors. En total hi haurà 13 molins nous, sumats als 38 ja instal·lats.

Rubió ara compta amb 57 MW de potència instal·lada que se sumarà amb 114,5 MW nous. Suposaran 14km de línia de mitja tensió i 27,4 km de línia d'alta tensió. Hi haurà un total de dues subestacions a Rubió, una de mitja tensió i una altra d'alta. I suposarà 28 km de rases elèctriques, 3'1 km de noves pistes, i 10,8 km d'adequació de camins.

Amb tot, un gran impacte que des de l'Ajuntament es vol evitar o reduir-ne la mesura. Considerem que Rubió ja compta amb la seva contribució en la generació d'energies renovables al país, i que aquests nous macroprojectes destruiran l'essència del nostre municipi. L'Ajuntament se suma a totes les entitats actives amb la causa de preservar la terra i evitar la massificació d'energies renovables al nostre territori, on es grans empreses troben un lloc econòmic i poc poblat per implantar els seus projectes.

Imatge de preservemlanoia.cat