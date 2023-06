L'acte central ha tingut lloc el 22 de juny amb una descoberta dels entorns de l’àrea d’esplai del Corredor, al Parc del Montnegre i el Corredor. La jornada ha comptat amb la participació de referents municipals i d’educadors ambientals. Entre altres activitats, s'ha programat un itinerari de naturalística, a càrrec de l’educador ambiental Toni Herrero (Durbec) i un dinar de germanor.

“Coneguem els nostres parcs” està adreçat a l'alumnat de 6è de primària de les escoles de la província de Barcelona. La iniciativa té com a objectiu donar a conèixer el medi natural més proper i la sensibilització envers el patrimoni natural i cultural amb un treball previ a l’aula i un itinerari pedagògic guiat als espais naturals protegits de la Xarxa de Parcs Naturals.

El programa, gratuït, està subvencionat per la Diputació de Barcelona i pels ajuntaments dels municipis als quals pertanyen les escoles participants. "Coneguem els nostres parcs" es va posar en marxa el curs 1982-1983. Al llarg d’aquestes quatre dècades, hi han participat prop de 300.000 alumnes i personal docent.

9.000 alumnes de 223 escoles i 69 municipis participen en el Coneguem els nostres parcs el curs 2022-2023

En l’edició d’enguany, han participat prop de 9.000 infants de sisè de primària de 223 escoles de 69 municipis de la província de Barcelona. ​​​​El curs 2022-2023, s'ha celebrat també la 3a edició del Concurs d'auques dels parcs, que han guanyat per segon any consecutiu alumnes de l'Escola Sant Jaume de la FEP, de l'Hospitalet de Llobregat, amb una auca sobre el Parc del Garraf.

Al llarg del 2023, els participants al programa d'educació ambiental de la Xarxa de Parcs Naturals Coneguem els nostres parcs han pogut realitzar les diferents activitats previstes: la preparació de la sortida a l’aula i els diferents itineraris naturalístics de la mà de l’equip d’educadors de ambientals del programa. I és que sota la coordinació de Lavola Anthesis, les diferents empreses que realitzen les activitats en els diferents espais naturals protegits de la Xarxa de Parcs Naturals han transmès als infants participants la seva estima i els seus coneixements sobre el medi. Concretament, són Fundesplai al Parc del Garraf i al Parc Agrari del Baix Llobregat; CIMA al Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l’Obac; Aprèn al Parc del Castell de Montesquiu i al Parc Natural i Reserva de la Biosfera del Montseny, i DURBEC i Signatus al Parc del Montnegre i el Corredor.

A més a més, durant el curs 2022-2023 s’ha celebrat la tercera edició del Concurs d’auques dels parcs del Coneguem els nostres parcs. Els guanyadors han estat un grup de cinc nens i nenes de l’Escola Sant Jaume de la FEP, de l’Hospitalet de Llobregat, municipi que participava per segon any en el programa amb la incorporació d’algunes escoles de la xarxa L’H Escoles Sostenibles, i que s’alça amb el premi per segon any consecutiu.

L'auca guanyadora porta per títol "Parc del Garraf" i ha estat obra del treball conjunt de la Candela Plana, la Núria Guarinos, en Victor Fanlo, en Biel Giménez i la Melanie Herrera. S’ha valorat especialment l’atenció al detall dels l’itinerari que van fer per l’entorn del Parc, la cura en el llenguatge i l’originalitat de la rima i els dibuixos explicatius de la seva experiència, plens de detalls i colors. Com a premi, l’escola ha rebut una estació meteorològica i, cada infant, una motxilla del naturalista, equipada amb tot allò necessari per a les seves sortides de camp: binocles, cantimplora, guia de natura, un llibre sobre el canvi climàtic i altres materials didàctics de la Xarxa de Parcs Naturals.

Es tanca així una nova edició d'aquest programa amb ja quaranta anys d'història, plena com sempre de vivències compartides amb més de dues-centes escoles que han confiat en aquest projecte d’educació ambiental de la Diputació de Barcelona i milers d’infants que s’han apropat al medi natural per gaudir de la natura i per aprofundir en el seu coneixement. En definitiva, ha estat un curs ple de descobriments, treball conjunt i il·lusió.