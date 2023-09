L’alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa, i la tinent d’alcalde de mobilitat, Cristina Morón, han participat en la pedalada popular que s’ha realitzat avui en el context de la Setmana de la Mobilitat a Lleida, que impulsa l’Ajuntament de Lleida, des del dia 16 fins al 22 de setembre.

La pedalada, que ha comptat amb la participació de 1500 bicicletes, ha tingut sortida i arribada a l’avinguda Prat de la Riba-Plaça Ricard Viñes a partir de les 11 del matí. Ha traçat gairebé 9 quilòmetres i ha transcorregut per carrers de la ciutat on, habitualment, només hi circula trànsit rodat.

L’alcalde ha remarcat la importància de “perseverar en una ciutat en què es pugui anar amb bicicleta de manera quotidiana” i que cal “continuar invertint en una ciutat més empàtica i saludable”.

A l’acabar la pedalada, a l’avinguda Rovira Roure, s’hi ha pogut trobar la zona d’avituallament amb sucs, fruita natural i aigua. A més, s’ha ofert un aparcament per a bicicletes vigilat a la zona.

La iniciativa s’ha reforçat durant tot el matí amb espectacles d’animació infantil, taller de reparació de bicis, mostra i circuits de bicicletes i sortejos per part de les empreses patrocinadores.

La Setmana de la Mobilitat de Lleida continua, aquests dies, fins divendres 22 de setembre, entre altres activitats, hi ha prevista una cursa interurbana de transports, per dimecres dia 20 de setembre, organitzada per l’Associació de Promoció del Transport Públic (PTP), i l'ATM de Lleida, i visites a entorns escolars on es realitzaran projectes de Fons Europeus NextGen pensats per a la mobilitat de vianants.