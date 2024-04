Del 9 al 18 d’abril tindran lloc les primeres Jornades de Transició Energètica i Sostenibilitat a l’Alt Camp, el Baix Camp, el Baix Penedès, la Conca de Barberà i el Priorat.

La xarxa d’Oficines Comarcal de Transició Energètica (OCTE) de l’Alt Camp, el Baix Camp, el Baix Penedès, la Conca de Barberà i el Priorat organitzen del 9 al 18 d’abril de 2024 les primeres Jornades de Transició Energètica i Sostenibilitat del Camp, amb l’objectiu d’impulsar la transició energètica a les nostres comarques i fer divulgació sobre aquells aspectes més importants quan parlem d’energies renovables i noves formes de consum energètic.

Les OCTE d’aquestes 5 comarques estan treballant en xarxa des de la seva creació a l’octubre de 2022, amb l’objectiu de fer avançar la transició energètica i les energies renovables al nostre territori, generant coneixement i apropant-lo a la ciutadania. És en aquest sentit que s’ha organitzat aquesta primera edició de les Jornades de Transició Energètica i Sostenibilitat del Camp.

Les Jornades s’estructuren en diferents xerrades i taules rodones en les que prendran part diversos experts per tractar temàtiques diferents en cada comarca, segons el calendari següent:

Les Oficines Comarcals de Transició Energètica

Les Oficines Comarcals del Transició Energètica es van crear en octubre de 2022 per desenvolupar l’estratègia SolarCat de la Generalitat, promogudes i gestionades per l’Institut Català de l’Energia (ICAEN). La finalitat és la d’impulsar la implantació de projectes d’energies renovables en el territori, especialment aquells que són distribuïts i participats per la ciutadania, i col·laborar en l’elaboració del Pla Territorial d’Energies Renovables (PLATER), a nivell de cada comarca, un pla que està en elaboració.

Durant aquest temps les OCTE de l’Alt Camp, el Baix Camp, el Baix Penedès, la Conca de Barberà i el Priorat:

- han informat els 111 municipis de les 5 comarques sobre el PLATER, fent d’enllaç entre l’equip de redacció del pla, els municipis i la ciutadania

- han fet 170 accions d’assessorament a la ciutadania i 26 accions d’assessorament a empreses sobre rehabilitació energètica, energies renovables, mobilitat elèctrica, eficiència energètica, i assessorament sobre subvencions.

- Han fet 187 accions d’assessorament energètic a municipis de les 5 comarques sobre la despesa energètica municipal, sobre els ajuts existents, i sobre projectes energètics als municipis.

- S’han fet 20 acompanyaments a iniciatives de comunitats energètiques

- S’han fet 67 accions comunicatives i divulgatives en l’àmbit de l’energia.