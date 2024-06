"Vam preveure la qualitat acústica de totes les seus olímpiques"

Josep Martí i Roca és llicenciat en Ciències Físiques per la Universitat de Barcelona (1973), mestre per la Universitat de Barcelona i diplomat en ciències Religioses per l'Institut Sant Pius X. L'any 1986, obtingué el doctorat per la Universitat de València. La seva tesi doctoral es va centrar en l'estudi acústic de la llengua catalana i la síntesi automàtica per ordinador de la parla catalana a partir del text. Actualment és catedràtic de la Universitat Ramon Llull.

Fou president del Comitè per al Control Acústic i Electroacústic de la Seu dels Jocs Olímpics Barcelona 92. També ha estat cap del Departament d'Acústica i cap d'estudis en el Campus La Salle de la Universitat Ramon Llull. Fou membre de l'equip rectoral inicial de l'URL durant quatre anys i vicerector de Recerca i Transferència de Tecnologia de la mateixa universitat durant vuit anys més. Ha estat Investigador principal en diferents projectes de recerca en l'àmbit de la ciència i la tecnologia. Actualment, treballa com a assessor i professor d'acústica al Departament de Tecnologies Audiovisuals de l'URL (Campus La Salle). Les seves línies actuals de recerca se centren en l'Acústica i la Innovació Tecnològica en l'ensenyament universitari. Ha rebut el III Premi Acusticat.

Vostè és un pioner en el camp de l'acústica. Ha evolucionat molt aquesta disciplina al llarg dels anys (pel que fa a tecnologia i reconeixement)?

En els últims anys ha augmentat la sensibilitat de la societat per la molèstia del soroll en les persones. L'administració ha decidit actuar i ha incrementat la normativa i les exigències sobre el soroll. Això ha repercutit en la preocupació per l'acústic i el soroll a tot arreu.

Quin és el descobriment més important de la història recent, en l'àmbit tecnològic, pel que fa al so i el seu tractament?

És molt important el tractament digital del so amb els nous instruments de mesura i anàlisi del senyal acústic. També han aparegut sistemes de fer la previsió del so en espais simulats per tal de valorar la qualitat del so segons la destinació dels espais. Això és particularment important per a preveure el confort dels auditoris, per exemple.

Va ser l'encarregat de l'acústica als Jocs Olímpics de Barcelona. Com ho van fer i què van aconseguir?

Juntament amb un equip de cinc professors d'Acústica vam tenir l'encàrrec de preveure la qualitat acústica dels recintes de totes les seus olímpiques. Vam estudiar els projectes de sonorització i suggerir la seva millora. Un cop feta la instal·lació dels diferents equips vam controlar el resultat de tots ells. En alguns casos vam exigir la modificació de les instal·lacions per arribar a la qualitat necessària. El treball ens va durar els tres anys previs als Jocs Olímpics.

Digui'm el repte més important en l'àmbit de so a la que s'ha enfrontat mai?

Després d'aquest, segurament el treball més important ha estat l'estudi i la proposta de millora de la sonorització de l'Abadia de Montserrat.

Acaba de rebre el premi honorífic de l'Acusticat en la serva cinquena edició. Quina és la importància d'aquest esdeveniment en l'àmbit català i espanyol?

Els congressos Acusticat han estat una molt bona ocasió per compartir la recerca en la millora acústica de la societat promovent els intercanvis entre els professionals i els investigadors en temes d'acústica, d'una manera particular, en l'àmbit de Catalunya.

Com a docent reconegut i experimentat, hi ha més interès que abans en el camp del so per part de la societat i dels estudiants?

Realment ha augmentat l'interès de la societat pels temes de qualitat acústica i conseqüentment dels professionals dedicats al tema.

Tendim, amb el pas dels anys, a incrementar el volum de tot?

Sí, evidentment. També està augmentant l'interès de les administracions pel control de soroll i el nombre de professionals que s'interessen pel tema.

Com es pot definir exactament el soroll? I com afecta la nostra salut?

El soroll correspon a un cert nivell de volum que afecta la nostra capacitat acústica i que amb el temps pot causar una important pèrdua d'audició a les persones exposades a aquests nivells.

Som cada vegada més conscients de la repercussió que pot tenir un so elevat a les nostres vides?

Algues persones no són conscients d'aquest problema i se sotmeten a nivells acústics molt forts, ja sigui directament com a través d'auriculars que van deteriorant la seva capacitat auditiva.

Creu que les contínues sentències i problemàtiques de festes majors, carnavals... evidencien un conflicte latent i cada cop major en el tema del soroll a la societat d'avui?

Evidentment, no podria estar-hi més d'acord.

És vostè partidari de les zones de lliure soroll?

En principi, la creació d'aquestes zones representa un benefici per a la nostra societat. Sempre que sigui viable cal afavorir la creació d'aquestes zones en els medis urbans.