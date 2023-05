Foto de les Illes Medes. Davant de Torroella de Montgrí. Font: Getty Images

L'activitat de la Fundació Cousteau "Unió pels Oceans" ha evolucionat des de les filmacions submarines a la conservació del medi ambient, amb especial incidència en la protecció d’espècies marines amenaçades. “El comandant Cousteau ja va venir a provar el seu escafandre autònom a les Medes”, recorda el responsable de Planificació i Desenvolupament de la fundació. Segons els terminis projectats, les obres començaran al setembre i el centre ha d’estar enllestit l’estiu de 2025.

Foto: Roger Figueras

Quina és l’activitat de la Fundació Philippe Cousteau?

La fundació continua l’esperit del comandant Jacques Cousteau i del seu fill Philippe. Es va crear per a difondre el seu llegat. Mentre abans la seva activitat se centrava en les filmacions submarines, ara ha evolucionat cap a la investigació i la conservació del medi ambient, i se centra en la protecció d’espècies amenaçades, tant marines com d’aigües interiors. En l’actualitat estem presents en 34 països, on treballen per a la fundació unes 600 persones.

Quines funcions exercirà la nova seu que inauguraran a l’Estartit?

Es tractarà de la seu científica central en l'àmbit mundial, la qual coordinarà tots els projectes desenvolupats a escala internacional, a banda de tenir una activitat investigadora pròpia amb projectes a Catalunya i la zona mediterrània. Teníem el deute pendent de portar alguna cosa a Catalunya i... què millor que la seu científica mundial?

Imatge del projecte de la nova seu a Torroella de Montgrí. Font: Fundació Cousteau.

Quina mena de projectes es duran a terme des d’aquesta seu central?

Sobretot, de reintroducció d’espècies marines, animals o vegetals, en perill d’extinció, o d’erradicació d’espècies invasores, com la Caulerpa taxifolia, que està malmetent les praderies de posidònia. Un altre projecte que començarem immediatament és el de la recuperació de la nacra, que es troba molt amenaçada.

"Quan el comandant Cousteau va inventar l’escafandre autònom, un dels llocs on va venir a fer-ne proves van ser precisament les illes Medes."

I també tindrem un laboratori de control d’aigües, per a identificar la presència de plàstics o bacteris en l’aigua del mar i aigües interiors, inclosa l’aigua que podem beure. Ho podrem fer en temps real gràcies a les dades del satèl·lit Sentinel de l’Agència Espacial Europea. També s’hi faran cursos de formació nàutica professional. I organitzarem el Congrés Internacional de Pesca Sostenible de la Mediterrània, amb presència de tots els països costaners.

Per què s’ha triat l’Estartit?

Quan el comandant Cousteau va inventar l’escafandre autònom, un dels llocs on va venir a fer-ne proves van ser precisament les illes Medes. El Parc Natural del Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter té uns fons marins únics al món, que constitueixen un ecosistema espectacular. Molt a prop, a més tenim els espais naturals dels Aiguamolls de l’Empordà i del Cap de Creus, també de gran riquesa, tot i que malauradament s’han degradat bastant. La total predisposició a col·laborar de la Fundació Privada Mascort, que ha cedit l’espai on s’ubicarà el centre, un antic parc d’atraccions, va decantar les coses.



Quan està prevista la inauguració del centre?

En aquests moments ens trobem en fase de reunions tècniques amb l’Ajuntament de Torroella de Montgrí-l’Estartit, discutint temes d’arquitectura i enginyeria. La nostra previsió és que les obres comencin amb els enderrocaments a partir del 15 de setembre. El 16 de juliol de l’any vinent hi haurà una inauguració prèvia i la inauguració final la preveiem per al 16 de juliol de 2025, dia de la patrona del mar.

Amb quines instal·lacions comptarà?

Tindrà dues grans zones amb forma d’ameba amb tancs d’entre 1.700 i 31.000 litres per a la reproducció d’espècies. Hi haurà també tancs de quarantena, i prop de dos-cents aquaris. Un laboratori de biologia marina i l’esmentat laboratori d’aigües. La seu també comptarà amb un auditori polivalent, un centre documental i un restaurant temàtic. El conjunt serà auto sustentable energèticament gràcies a una pèrgola fotovoltaica de 4.500 metres quadrats ubicada sobre una superfície total de 6.000.

Quina serà la inversió econòmica necessària?

Acabaran sent uns 4 milions d’euros.

Quanta gent treballarà al centre?

Unes 15-20 persones fixes, però calculem que gràcies al centre es crearan uns 400 llocs de treball indirectes.

Acte de presentació del projecte el passat mes de febrer a Torroella de Montgrí.