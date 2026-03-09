Rebels pel clima: 17 dones extraordinàries

En aquesta entrevista per a SOSTENIBLE.CAT, l'Anna Pruna, de l'associació Ecoserveis, ens presenta Rebels pel Clima, un llibre editat per Pol·len i Ecoserveis que recull 17 contes sobre 17 dones dels Països Catalans que lluiten per un medi ambient més saludable i una transició energètica més justa.
El llibre neix de la necessitat de visibilitzar dones referents en l'àmbit del medi ambient i l'energia: professionals que, malgrat la seva expertesa, sovint no reben el reconeixement que mereixen. Després de dos anys de recerca i més de 200 perfils rebuts, es van seleccionar 17 protagonistes que van des de pastores fins a meteoròlogues, passant per activistes, comunicadores i pioneres en el sector energètic.
Entre les protagonistes hi trobem l'Olivia Mandel, coneguda com la Greta Thunberg catalana; la Cori Calero, referent de la divulgació ambiental a 3cat; la Pilar Sampietro, conductora durant anys del programa Vida Verda a Ràdio 4, o l'Esther Izquierdo, primera dona presidenta del Clúster de l'Energia de Catalunya.
A més, es tracta d’un llibre ecoeditat: de producció local, fet amb paper certificat i amb càlcul de l'impacte ambiental inclòs.
