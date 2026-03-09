Rebels pel clima: 17 dones extraordinàries

LLIBRES | 8M
Marc Solanes Calderón
Periodista. Cap de redacció de continguts propis de Sostenible.cat
09/03/2026 - 13:38

 

 

 

 

En aquesta entrevista per a SOSTENIBLE.CAT, l'Anna Pruna, de l'associació Ecoserveis, ens presenta Rebels pel Clima, un llibre editat per Pol·len i Ecoserveis que recull 17 contes sobre 17 dones dels Països Catalans que lluiten per un medi ambient més saludable i una transició energètica més justa.

El llibre neix de la necessitat de visibilitzar dones referents en l'àmbit del medi ambient i l'energia: professionals que, malgrat la seva expertesa, sovint no reben el reconeixement que mereixen. Després de dos anys de recerca i més de 200 perfils rebuts, es van seleccionar 17 protagonistes que van des de pastores fins a meteoròlogues, passant per activistes, comunicadores i pioneres en el sector energètic.

Entre les protagonistes hi trobem l'Olivia Mandel, coneguda com la Greta Thunberg catalana; la Cori Calero, referent de la divulgació ambiental a 3cat; la Pilar Sampietro, conductora durant anys del programa Vida Verda a Ràdio 4, o l'Esther Izquierdo, primera dona presidenta del Clúster de l'Energia de Catalunya

A més, es tracta d’un llibre ecoeditat: de producció local, fet amb paper certificat i amb càlcul de l'impacte ambiental inclòs.

 

Filmmaker: Julián Chamorro

 

Etiquetes: 
Cultura
dones
ecoedició
llibres

Relacionats

Entrevista

“Els llibres són essencials per crear una cultura del canvi davant la crisi climàtica”

Miriam Lopez, fundadora d'Iceberg Editorial

Iceberg Editorial, fundada per Miriam López, neix per impulsar una cultura del canvi davant la crisi climàtica amb llibres accessibles, rigorosos i inspiradors

 
Article

Rebels pel clima. Dones que defensen la Terra

Les Rebels pel clima són dones reals que, sovint lluny dels focus, fan coses extraordinàries contra l’emergència climàtica, des de la ciutat fins als racons més remots del permagel

Article

Reflexions sobre cultura i sostenibilitat


CATESCO i les entitats culturals de l’Aliança Catalunya 2030 promouen un espai de reflexió sobre drets culturals i sostenibilitat coincidint amb Mondiacult 2025 a Barcelona.

Butlletí

Enviaments anteriors