“Els llibres són essencials per crear una cultura del canvi davant la crisi climàtica”
Iceberg Editorial, fundada per Miriam López, neix per impulsar una cultura de l'acció davant la crisi climàtica amb llibres accessibles, rigorosos i accessibles
Miriam López al seu despatx, ubicat a La Garriga, mostra els dos primers títols publicats per l'editorial.
FOTO: ICEBERG EDITORIAL
Ahir va acabar la Setmana del Llibre en Català d'enguany, la primera de moltes per a Iceberg Editorial. En aquesta edició han compartit estand amb quatre editorials més, però el resultat ha estat tot un èxit. Entrevistem Miriam López, la seva fundadora, una dona amb les coses molt clares. Tant, que s'ha atrevit a obrir una empresa que edita llibres gairebé tota sola (l'ajuda a temps parcial el Manel Romero, el seu soci). Iceberg és un segell dedicat a publicar obres sobre canvi climàtic, medi ambient i ecologia. Amb menys d'un any de vida (van aparèixer el passat mes d'abril, l’editorial ja ha tret diversos títols i prepara la primera traducció al català de Primavera silenciosa, de Rachel Carson, considerada una obra fundacional de l’ecologisme modern.
Com neix Iceberg Editorial?
Tot parteix de la nostra preocupació pel canvi climàtic i la passió pels llibres. Jo venia del sector de les arts gràfiques i havia tingut una llibreria especialitzada en ecologia i medi ambient a la Garriga, que es deia Ecoliber. Aquella experiència em va fer veure que hi havia molta gent conscienciada i amb ganes de viure d’una manera més sostenible. D’aquí va sorgir la idea de crear una editorial centrada exclusivament en aquestes temàtiques.
Volem publicar llibres que parlin de sostenibilitat, canvi climàtic i medi ambient, sempre d’una manera planera i accessible. El nom Iceberg reflecteix això: volem fer visible la part amagada del problema climàtic, donar eines que ajudin a mitigar i adaptar-nos a un món que canvia ràpidament. Fugim dels tecnicismes i busquem arribar a tothom.
La presentació, el mes d'abril d'aquest any, va ser tot un èxit.
Fa uns mesos vam fer la presentació a Vil·la Urània, a Barcelona, amb els tres primers autors. L'Ester Casanovas, que parla d'horts urbans, el Marc Belzunces, de vehicle elèctric i el Manuel Romero, expert en autoconsum fotovoltaic. Va ser molt emocionant perquè vam tenir una gran acollida i el suport de Francesc Mauri, que fins i tot ha fet el pròleg del llibre sobre el vehicle elèctric.
El primer títol ha estat HORT URBÀ. La revolució al teu balcó, d'Esther Casanovas. Per què vau començar per aquí?
Ester Casanovas és pionera al nostre país en agricultura urbana. Fa més de vint anys que s’hi dedica i ara aporta una experiència acumulada molt valuosa. Pensem que els horts urbans són una manera pràctica i accessible de fomentar l’autosuficiència i reduir emissions, perquè redueixes transports, estalvies recursos i guanyes salut.
Miriam López a la seu d'Iceberg Editorial, a La Garriga (Vallès Oriental).
FOTO: ICEBERG EDITORIAL
Com escolliu els autors?
Busquem persones expertes en la seva matèria, rigoroses, però que expliquin d’una manera entenedora i fresca. Fugim de llibres massa tècnics: volem que qualsevol persona amb curiositat hi pugui accedir, des d’un professional fins a algú que simplement vulgui entendre millor què és una comunitat energètica o com funciona un cotxe elèctric.
«Els nostres títols ofereixen informació rigorosa i contrastada en un moment en què molta gent només s’informa per xarxes socials»
Teniu referents editorials o literaris?
Sí, autors com Henry David Thoreau, amb la seva defensa d’una vida senzilla i en contacte amb la natura, o Rachel Carson, pionera del moviment ecologista amb Primavera silenciosa. De fet, publicarem aquest llibre en català abans de final d’any. En l'àmbit editorial, ens agraden segells com Errata Naturae, Capitán Swing o les catalanes Arcàdia i Icària.
Quin paper poden tenir els llibres en la lluita climàtica?
Per a nosaltres, la cultura és essencial. El nostre lema és, 'Per la cultura del canvi', resumeix molt bé l'esperit d'Iceberg. Els llibres ofereixen informació contrastada i rigorosa en un moment en què molta gent només s’informa per xarxes socials, on sovint hi ha desinformació. Llegir ajuda a tenir criteri propi i a actuar amb consciència.
Els dos últims llibres publicats per l'editorial, guies pràctiques sobre els horts urbans i el vehicle elèctric.
FOTO: ICEBERG EDITORIAL
Com treballeu la sostenibilitat dins d’Iceberg?
Som socis de l’Institut de l’Ecoedició i ens comprometem a criteris sostenibles: paper reciclat o certificat FSC (Forest Stewardship Council), impressió local, sense plastificar cobertes ni posar vernissos, sense embalatges de plàstic... Sempre hi ha un impacte ambiental, però intentem minimitzar-lo al màxim.
Ens pots revelar els vostres pròxims projectes?
El més immediat és Primavera silenciosa, que serà el primer de la col·lecció d’assaig. També estem treballant en noves guies sobre autoconsum fotovoltaic i comunitats energètiques. A més, volem obrir camins en temes com l’arquitectura sostenible, la moda justa o el turisme responsable.
Encara que siguem petits, creiem que cada gest suma. Els llibres poden ajudar a prendre consciència i a empoderar-nos. El canvi climàtic ja és un fet, però no hem de tirar la tovallola. Actuar des de casa, amb coherència i esperança, és essencial.