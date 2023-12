Els residus de la fracció resta, els que es llencen on no toca o residus industrials que no tenim com reciclar. Són alguns dels residus dels quals ens desfem a través d’abocadors i incineradores, instal·lacions que generen problemàtiques als territoris on estan. Quines alternatives hi ha? L’economia circular pot acabar amb aquestes instal·lacions contaminants?