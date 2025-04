Jordi Ballart, autor de ‘Vuit graus. Els nedadors d’hivern’

Jordi Ballart és escriptor i nedador en aigües fredes. En el seu últim llibre, Vuit graus. Els nedadors d’hivern (Mésllibres, 2025), parla de la seva relació amb el mar, de per què sotmet el seu cos a temperatures tan baixes i de com la seva relació amb la natura ha determinat el rumb de la seva vida al llarg dels darrers anys. «El fred et treu de la teva zona de confort, et fa relativitzar molts altres problemes de la teva vida».

Realització: Pere Elías