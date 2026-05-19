“És urgent reduir el consum energètic dels municipis”

L’alcalde d’Hernani, Xabier Lertxundi, explica com aquest municipi basc està impulsant projectes comunitaris i polítiques transformadores per afrontar els límits ecològics i energètics del model actual.
Des de 2021, Hernani treballa en una iniciativa pionera basada en la planificació compartida entre administració, comunitat i sector econòmic per garantir necessitats bàsiques com l’alimentació, les cures, l’energia o la tecnologia. Lertxundi defensa que el municipalisme pot ser un espai clau per experimentar noves formes de democràcia i impulsar polítiques postcreixentistes amb impacte real sobre la vida quotidiana.
El nivell actual de consum i desenvolupament no és sostenible, explica, i cal reduir especialment el consum energètic. En un municipi industrial com Hernani, això representa un gran repte. Tot i així, el consistori ja impulsa iniciatives concretes com una comunitat energètica comunitària amb cessió d’espais públics per a instal·lacions renovables o projectes de revalorització de terres contaminades.
L’entrevista també aborda la necessitat de generar aliances entre municipis i projectes comunitaris per reforçar aquesta transformació ecosocial. En aquest procés, subratlla Lertxundi, també serà imprescindible assumir que algunes comoditats associades al model actual hauran de canviar. Per això defensa la importància de la pedagogia i d’explicar amb honestedat els reptes que afrontem avui.
Filmmaker: Julián Chamorro