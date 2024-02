Des del 30 de gener, les bicicletes ja estaran repartides per les estacions i es començaran a donar d’alta els primers usuaris registrats. I per a l’estrena s’ha activat una promoció que permet gaudir de la Ganxeta de manera gratuïta fins al 29 de febrer. Amb el codi ESTRENA, l’usuari podrà fer tants viatges de 30 minuts com vulgui sense cap cost. A més, cada usuari podrà fer servir la promoció cada dia fins a final de febrer.

Fins aquest cap de setmana, 500 usuaris ja s’havien registrat a l’aplicació. A mida que es validi cada registre, agafar una bicicleta és molt senzill per a l’usuari: buscar al mapa de l’app l’estació més propera per reservar una bicicleta, a través de la mateixa aplicació es pot retirar la bicicleta del punt d’ancoratge i començar a pedalar.

L’usuari pot saber en temps real la ubicació i la disponibilitat de totes les bicicletes a cada estació, on pot triar la bicicleta que vulgui i retirar-la. Al final de cada trajecte, pot aparcar la bicicleta a qualsevol estació de la xarxa i assegurar-se que queda ben anclada per fer una devolució correcta i finalitzar el viatge.

Durant les primeres setmanes de funcionament, el servei disposarà de tres informadors que estaran al carrer, a tocar de les estacions, per explicar el funcionament i ajudar, si cal, amb la instal·lació de l’aplicació.

A partir del març, un euro al dia i descomptes per a usuaris habituals

El sistema de bicicleta pública posa a disposició de la ciutadania un conjunt de bicicletes –distribuïdes en diversos punts de la ciutat– a un preu assequible, per incentivar l’ús de la bicicleta com a mitjà de transport saludable i sostenible, a la vegada que complementarà l’oferta de mobilitat pública i compartida. El tiquet de 24 hores només costa un euro i permet usos il·limitats inferiors a 30 minuts. Si algun dels trajectes realitzats durant el període de 24 hores s’allarga fins als 60 minuts, caldrà abonar un euro més.

A més, s’han activat diverses bonificacions per a usuaris habituals, s’han habilitat tres modalitats de subscripció mensual segons la franja d’edat:

Ganxeta Jove: de 14 a 29 anys, sis euros al mes, descompte del 50% el quart mes després de tres mesos d’abonament consecutiu. En el cas que la subscripció es mantingui activa, s’aplicarà el descompte després de cada trimestre.

Ganxeta Daurada: a partir de 65 anys, sis euros al mes, descompte del 50% el quart mes després de tres mesos d’abonament consecutiu. En el cas que la subscripció es mantingui activa, s’aplicarà el descompte després de cada trimestre.

Ganxeta: resta d’usuaris, tarifa de nou euros al mes. Aquesta modalitat incorpora dos descomptes, un per fidelitat i un altre per incentivar-ne l’ús. Descompte per fidelitat: després de tres mesos d’abonament consecutiu, el quart més tindrà un cost de tres euros. Descompte per ús freqüent: l’import es reduirà a set euros quan es renovi la subscripció mensual si es fa servir la Ganxeta un mínim de 20 dies al mes. L’objectiu és fomentar l’ús de la bicicleta per a desplaçaments urbans.

També com a novetat, s’ha reduït l’edat mínima per circular amb la Ganxeta que serà a partir dels 14 anys. Aquest canvi serà efectiu d’aquí a unes setmanes. Cal recordar, però, que és obligatori l’ús del casc per a menors de 16 anys. Per part de Reus Mobilitat i Serveis es validarà aquesta informació amb les dades identificatives que cal introduir en el moment de registrar-se a l’aplicació,

Mobilitat sostenible i compartida

Reus Mobilitat i Serveis treballa des de fa mesos en totes les peces del sistema de bicicleta compartida, que s’ha plantejat com un nou sistema de transport públic de la ciutat. Per aquest motiu, incorpora els mateixos colors que Reus Transport: el groc mostassa i el gris, combinats amb el blanc i el negre.

La Ganxeta té com a punt de referència el taller de manteniment, plenament operatiu al número 17 del carrer de Joan Martell, amb tres persones dedicades íntegrament al servei. Des d’aquest centre, es coordina la distribució de les bicicletes a les estacions i es farà el manteniment i la reparació dels vehicles per assegurar que totes les bicicletes disponibles a la via pública estiguin en bon estat. Tot el funcionament es regula des de l’aplicació GANXETA, desenvolupada per Reus Mobilitat i Serveis i integrada a la gestió diària des del Centre de Control Central de la societat.

La Ganxeta és una bicicleta pràctica per moure’s per la ciutat i està disponible en 21 estacions en aquesta primera fase, situades als punts següents: estació de Renfe, avinguda de Sant Jordi, raval de Sant Pere, Mas Iglesias –carrer de Jaume Vidal i Alcover–, Greco –avinguda de Vidal i Barraquer–, Biblioteca Central Xavier Amorós, Oques –carrer de Sant Joan, prop del Mercat Central–, plaça de Sant Francesc, plaça de la Llibertat –davant del Museu–, raval de Jesús, passeig Prim, raval de Santa Anna –plaça de Catalunya–, avinguda de Marià Fortuny –Jardins de Reus–, camí de l’Aleixar, plaça de Gandhi, barri Gaudí –plaça de la Sagrada Família–, Sant Bernat Calbó –carrer dels Velers–, plaça de la Pastoreta, dues a l’avinguda d’Astorga –barri Fortuny i urbanització Juncosa– i a la plaça de Pablo Picasso –Tanatori.

El projecte de bicicleta compartida de Reus està emmarcat dins del «Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia Financiado por la Unión Europea-NextGenerationEU».