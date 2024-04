El Dia de la Terra a Rubí arriba el seu desè aniversari

Rubí celebrarà el Dia de la Terra del 20 al 28 d’abril. Enguany, l’esdeveniment arriba al 10è aniversari i compta amb prop d’una seixantena de propostes que pretenen ampliar i diversificar el moviment ambiental per construir un medi ambient saludable i sostenible, abordar el canvi climàtic i protegir la Terra per a les generacions futures.

Des de la modesta primera edició l'any 2014, amb activitats ja emblemàtiques com la Fira de la Terra, les portes obertes a les masies o els tallers de cuina a peu d'hort, el Dia de la Terra s'ha fet gran i ha anat afegint còmplices d'edats, estils i àmbits molt diversos. Persones, comerços, entitats i escoles que s'estimen la Terra i que, a través de les seves accions i actituds, treballen per conservar la bona salut del planeta a la ciutat i se sumen a celebrar el Dia de la Terra a Rubí.

Programació

Una de les activitats més participatives és la Fira de la Terra, que tindrà lloc el dissabte 20 d’abril, de 10 a 14 h, a l'av. Barcelona, la pl. Pearson i la pl. Nova Estació. Com és habitual, hi haurà el tradicional mercat i activitats per a tots els públics. La ciutadania hi trobarà representants de la pagesia de Rubí i alguns dels establiments verds que ens permeten fer un consum més responsable a la ciutat, entre d’altres propostes organitzades per algunes de les entitats i els serveis de la ciutat en què mostraran el seu compromís ambiental. La unitat mòbil de Ràdio Rubí s'ocuparà de l'ambientació musical de la fira.

La 10a edició del Dia de la Terra inclou tot un seguit d’activitats familiars per compartir descobertes i aprenentatges. Des de L’espiell de la fauna de Rubí fins al Geocatxing per l’entorn natural, passant per una proposta per descobrir les abelles i vespes de Rubí o un taller d'estampació botànica.

Un altre paquet d’activitats són les que s’engloben sota el paraigües de la biodiversitat, que tenen com a comú denominador la descoberta dels éssers vius que habiten a la ciutat.

Les masies són l’empremta del passat i el present rural de la ciutat; ens ajuden a conèixer millor d’on venim i com vivien els rubinencs i rubinenques d’ara fa una bona colla d’anys. És per això que s’han plantejat propostes ben diverses al voltant d’aquestes construccions.

I el Dia de la Terra també inclou ecoformació: diversos ecotallers per aprendre a cuidar el medi ambient, com ara un de cistelleria o un altre sobre tècniques i secrets per cultivar el teu hort urbà, un tast de vins naturals i artesanals i diferents conferències.

Així, el 10è aniversari del Dia de la Terra a Rubí és una bona oportunitat per aturar-se a observar, escoltar i fins i tot degustar el nostre entorn; aprendre a identificar i valorar les espècies vegetals i animals que hi trobem; i descobrir el passat rural del lloc, abans de convertir-se en una ciutat. Algunes de les activitats requereixen inscripció prèvia.