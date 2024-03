Un procés basat en el model del cicle de l'aigua a Califòrnia, que permetria obtenir aigua potable en situació de sequera. El projecte ja s'ha presentat a l'ACA. També als Ajuntaments, que esperen que inversions com aquesta es puguin posar en marxa abans de l'entrada en una fase d'emergència més restrictiva.

A més a més, s'ha explicat que al Vallès Oriental el problema no són els consums, sinó l'abastament d'aigua. De fet, des del Consell Comarcal, asseguren que s'han reduït consums respecte al mes anterior. Amb la sequera actual, el que també preocupa són els incendis. Per això, aquest any, la campanya de prevenció d'incendis forestals s'avançarà un mes. Començarà l'1 de maig, en lloc de l'1 de juny com és habitual.

El Consorci Besòs Tordera aposta per adaptar les instal·lacions de les estacions depuradores d’aigües residuals (EDAR) de Granollers, Caldes i Santa Maria de Palautordera perquè puguin generar més aigua regenerada que es pugui destinar a usos com el reg de zones verdes o la neteja de carrers o en processos industrials i, per tant, permeti deixar de consumir aigua potable per fer aquestes tasques. La proposta ja s’ha presentat a l’Agència Catalana de l’Aigua, va exposar el president del CBT i alcalde de la Llagosta, Óscar Sierra, en el Consell d’Alcaldies del Vallès Oriental celebrat dimecres a la Garriga.

L’execució dels tres projectes implicaria una inversió d’uns 15 milions. L’actuació més gran es planteja a l’EDAR de Granollers per produir uns 4.250 metres cúbics al dia d’aigua regenerada amb una inversió de 7,06 milions més IVA. L’aigua es lliuraria a la zona del Pla de Llerona. En una segona fase, l’aigua regenerada podria arribar a 8.500 metres cúbics al dia.

A Caldes, la inversió plantejada és de 4,88 milions més IVA per generar 3.280 metres cúbics diaris d’aigua regenerada. El punt de lliurament se situaria a la riera de Caldes, aigües avall de la captació del Pasqualet. I, a Santa Maria de Palautordera, la intervenció a l’EDAR permetria produir 1.500 metres cúbics diaris d’aigua amb una inversió de 2,16 milions més IVA. L’aigua regenerada s’entregaria a la bassa de regants.

Els usos previstos per a aquesta aigua depurada serien urbà, agrícola i industrial i, en el cas de Granollers i Caldes, també mediambiental. Per augmentar el consum d’aquesta aigua, el CBT ha instal·lat hidrants a 12 depuradores on els ajuntaments, altres administracions o empreses poden aconseguir aigua regenerada.

Aquests tres projectes a les depuradores que gestiona el CBT s’afegirien a la iniciativa per fer una planta potabilitzadora al curs baix del riu Besòs que promou el govern de la Generalitat per captar l’aigua del riu -una part important, procedent de les depuradores de tota la conca- i la potabilitzar-la per destinar-la al consum humà.

“Hem d’anar fent un canvi a les nostres vides, cada cop plou menys i l’aigua és un bé necessari i haurem d’anar buscant fórmules noves i valorar més el que significa que surti aigua de l’aixeta”, va insistir el president del Consell Comarcal i alcalde de Canovelles, Emilio Cordero, que va aprofitar l’ocasió per felicitar la població del Vallès Oriental. “S’ho està prenent seriosament i està fent cas de les recomanacions. Si no plou, haurem de tenir restriccions, però ara mateix la ciutadania s’està comportant molt bé”, va afegir.