Dos instituts del Maresme, els primers amb biblioteca de les coses

L’Institut Euclides, de Pineda de Mar, i l’Institut Domènech i Montaner, de Canet de Mar, han obert serveis de préstec d’objectes als seus centres.

Són els primers instituts de tot Catalunya amb biblioteques de les coses i la gestió l’assumeix el mateix alumnat.

L’alumnat de 3r i 4t de l’ESO del grup Estímuls de l’Ins Euclides, de Pineda de Mar, i del grup Passarel·les de l’Ins Domènech i Montaner, de Canet de Mar, han treballat de valent per crear als seus centres un espai de préstec d’objectes per a usos esporàdics, les anomenades biblioteques de les coses.

Es tracta dels primers espais de préstec d’objectes en funcionament dins un centre escolar de Catalunya, impulsats per Maresme Circular, la marca del Consorci de Residus del Maresme. La iniciativa s’inspira en l’experiència de la Biblioteca de les Coses de Sant Martí, la primera del país, i busca fomentar la prevenció de residus, la reducció d’emissions de gasos amb efecte d’hivernacle i l’ús eficient dels recursos. A la Biblioteca de les Coses de Sant Martí, per exemple, amb els més de 400 préstecs del darrer any, s’han evitat 1.500 quilos de residus i més de 6.000 quilos d’equivalent de CO₂.

Professorat i alumnat han dedicat moltes sessions a decidir com volien que funcionés la seva biblioteca de les coses, a recollir els objectes i preparar-los, a condicionar l’espai i a comunicar el projecte a la resta de la comunitat educativa.

El projecte els ha servit per reflexionar sobre el consumisme i els seus impactes ambientals, alhora que els ofereix una manera d’implicar-se en la transformació cap a un model de consum més sostenible.

Com funcionen

En els dos casos, s’ha habilitat un espai dins el mateix institut per conservar-hi els objectes del catàleg. La majoria són donacions fetes per persones de la mateixa comunitat educativa, tot i que també han rebut aportacions d’objectes de comerços locals i dels Ajuntaments respectius. Així s’han aconseguit, per exemple, un matalàs inflable, una tenda de campanya, un transportí per a gats o gossos petits, jocs de taula o un parell d’agulles per fer ganxet. Però també s’han fet algunes compres, com ara una màquina de cosir i una aspiradora per al cotxe.

El catàleg es pot consultar en línia. Un cop formalitzada la reserva, es pot passar a recollir en l’horari d’obertura o amb cita prèvia. És el mateix alumnat qui s’ocupa de la gestió dels préstecs, mantenir actualitzat el catàleg digital, etc.

Una experiència enriquidora

“Gràcies al projecte treballem com un equip cooperant entre nosaltres, i el més important, ens permet contribuir a tenir cura del medi ambient”, assegura l’alumnat de l’institut de Canet de Mar que destaquen: “El més interessant de la nostra Biblioteca és veure com un objecte condemnat a mort li donem vida i resulta útil per altres persones”.

L’alumnat del centre de Pineda de Mar també valora molt positivament que amb la Biblioteca es pot “donar un segon ús a les coses que ja no fem servir”. Així mateix, subratllen que “no tot és comprar; també és compartir” i afegeixen: “Tenim moltes ganes que aquest projecte tiri endavant!”.

Per al professorat, l’experiència també ha estat molt enriquidora. L’equip que ha acompanyat el procés a Canet de Mar, creu que el projecte ha estat una oportunitat per “treballar amb els alumnes des de diferents àmbits d’una manera molt vivencial afavorint un servei cap a la comunitat” en una iniciativa que també els ha permès “aprofundir en la conscienciació de la importància de tenir cuidar del medi ambient”.

El professorat de l’Institut Euclides de Pineda de Mar, valora que amb la creació de la Biblioteca de les Coses, l’alumnat hagi pogut “veure el resultat d’un projecte que tira endavant del qual en són responsables i que és totalment vivencial”, i també que el projecte “promou la competència emprenedora de l’alumnat i crea vincles entre el centre, el barri i el municipi”.

En el marc d’un procés d’aprenentatge i servei

Per acompanyar el procés de creació d’aquestes biblioteques de les coses, els instituts han comptat amb el suport tècnic de Nusos i Rezero, les dues entitats impulsores de la Biblioteca de les Coses de Sant Martí.

Les tasques van començar el curs passat, vinculades a l’Aprenentatge i Servei Comunitari sobre economia circular i reducció de residus impulsat per Maresme Circular, la marca del Consorci de Residus del Maresme, dins del Pla de Prevenció de Residus de la comarca que té com a objectiu reduir un 26,4% la generació de residus de cara el 2027, respecte al 2010. El servei de creació de biblioteques associat a aquest ApS ha rebut finançament de l’Agència de Residus de Catalunya.