700 escolars mesuren el carboni dels arbres a Viladecans

L’acció educativa s’emmarca en el projecte Co-Carbon Trees Measurements de ciència ciutadana, impulsat pel Campus del Baix Llobregat de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) i l’Ajuntament de Viladecans. Aquesta activitat permetrà l’obtenció de dades necessàries per a una estimació el més real possible de la captura de CO₂ per part de l’arbrat urbà, i així establir la capacitat de captura d’aquest gas d’efecte hivernacle per la totalitat de l’arbrat urbà.

Jordi Mazón, tinent d’alcalde i regidor de Foment de la Ciència i la Divulgació Científica, i professor al Departament de Física de la UPC al Campus del Baix Llobregat, ha explicat que les dades obtingudes “són imprescindibles per saber quant lluny s’està de la neutralitat climàtica que planifica la UE, que han d’assolir les ciutats i el continent el 2050, i permetre la planificació d’estratègies urbanes per a la lluita contra el canvi climàtic i la reducció d’emissions de CO₂”.

L’obtenció de dades s’anirà repetint de forma anual, sempre el Dia de Pi (14 de març). Es tornaran a fer aquestes mesures en els mateixos arbres, la qual cosa permetrà conèixer la captura de CO₂ interanual de l’arbrat de la ciutat i, per tant, tenir una dada important per saber quant lluny de la neutralitat de CO₂ s’està i planificar millor les accions futures per assolir aquest objectiu. Les dades permetran també esbrinar més sobre la resposta de l’arbrat i el seu potencial en la captació de CO2, i les condicions meteorològiques anuals. Seran posades a disposició tant dels tècnics municipals com del professorat de les escoles i instituts participants perquè puguin desenvolupar projectes educatius associats.

Mazón, que és doctor en Ciències i coordinador del projecte a la UPC, ha explicat que “el projecte és pot replicar a qualsevol campus i població, ja que la seva simplicitat facilita la participació ciutadana. Davant la situació d'emergència climàtica que estem patint, l'impacte social de projectes com aquest esdevé de rellevant importància”. El regidor ha volgut donar les gràcies a la comunitat educativa: “Sense la participació ciutadana no seria possible abastar una quantitat de mesures d’arbrat prou significativa que donessin rigor als resultats obtinguts”, ha dit.

El foment de la ciència ciutadana és una de les línies d’acció política que la regidoria de Promoció i Divulgació de la Ciència de l’Ajuntament de Viladecans pretén impulsar. Viladecans, en la seva Estratègia 2030, té com a missió ser Ciutat Neutra de CO₂. Aquest objectiu és compartit per més d’un centenar de ciutats europees. Per arribar a aquesta fita la Unió Europea ha definit el marc de la missió climàtica, la creació de la plataforma de ciutats de les disset ciutats espanyoles per a la neutralitat de carboni CitiES 2030, i la NetZero EU, en què hi és Viladecans.

Quantificar les emissions de CO₂ i la captura d’aquest gas és clau per planificar l’objectiu d’assoliment d’aquesta neutralitat l’any 2030. Les emissions de CO₂ es quantifiquen d’una forma similar arreu, a partir dels consums dels diferents tipus de combustibles associats a la ciutat, en diferents abastaments (directes i indirectes). En canvi, la captura de CO₂ als ecosistemes urbans no es coneix d’una forma precisa, sinó que s’ha fet fins ara a partir d’estimacions. El segrest de CO₂ per l’arbrat urbà depèn de diversos factors, com el tipus d’arbre, l’edat i les condicions meteorològiques i climàtiques.

Una ciutat més verda, sostenible i humana

Viladecans es caracteritza per impulsar i portar a terme projectes encaminats a aconseguir una ciutat més verda, sostenible i humana. La Comissió Europea va concedir, el 6 d’octubre, els premis Green Leaf 2025 a les ciutats de Viladecans i Treviso (Itàlia). El premi Green Leaf reconeix els municipis que destaquen pel seu compromís d’abordar els desafiaments ambientals urbans i demostrar que la sostenibilitat és possible i una prioritat en el desenvolupament de la ciutat. Són territoris d’entre 20.000 i 99.999 habitants que s’encaminen a donar una major qualitat de vida als seus habitants estimulant noves activitats de transformació cap a una transició ecològica.

A més, el 5 d’octubre de 2022, la xarxa de governs locals +Biodiversidad (secció de la Federació Espanyola de Municipis i Províncies) va aprovar i presentar la “Declaració de Viladecans 3-30-300”. La declaració va ser presentada per l'alcalde Carles Ruiz, rebent l'aprovació unànime de l'assemblea. El document proposa als municipis i les ciutats d'Espanya que treballin per implantar el model 3-30-300 per aconseguir municipis verds i biodiversos el 2030. El concepte de municipi 3-30-300 respon a un model urbà proposat pel professor Cecil Konijnendijk van donin Bosch del Nature Based Solutions Institute (Malmoe, Suècia), on els territoris municipals es comprometen a que la ciutadania pugui veure almenys 3 arbres des del domicili; que el municipi tingui un mínim d'un 30 % de massa arbòria en el seu territori, i que el veïnat disposi d'un espai verd accessible a menys de 300 metres de casa seva.

També, l'any 2016, la ciutat va ser escollida, juntament amb grans urbs europees com París o Goteborg, en la primera convocatòria d'Accions Urbanes Innovadores (UIA) en relació amb l'energia, amb el projecte Vilawatt. Arran d'això va posar en marxa un mecanisme comunitari de contractació del subministrament elèctric a domicili, va crear una moneda local vinculada a l'energia, va impulsar el coneixement de l'eficiència energètica entre la ciutadania i els centres educatius, va afavorir l'ús del cotxe elèctric compartit conjuntament amb la cooperativa Som Mobilitat i va fer renovacions energètiques integrals en edificis privats per mostrar el valor de l'eficiència energètica en la construcció.