Trobada de comunitats energètiques de l'economia social i solidària

La jornada, organitzada per Som Comunitats ha comptat amb la Directora General d’Energia de la Generalitat de Catalunya, Assumpta Farran Poca, que ha destacat la necessitat de crear “comunitats de persones” que s’ajunten per formar part del sistema energètic i ser influents. La regidora del dret a l’aigua i l’energia públiques de l’Ajuntament del Prat de Llobregat, Esther García Fernández també ha destacat la imminent producció d’energia fotovoltaica en equipaments públics per abastir els habitants del municipi.

Les Comunitats Energètiques que s’han trobat són les dels següents municipis: El Cogul, Barcelona (la Bordeta, Guinardó, Poble-sec, Barcelonès), Castellet del Vallès, Mediona, Valls, Falset, Cabacés, Olost i Santa Creu, La Canonja, El Prat de Llobregat, Puigcerdà, Gurb, Mollerussa, Sant Pere de Torelló, Balenyà i Olost, Sabadell, Flix, Badia del Vallès i Lleida. A través de sessions dinàmiques, han compartit experiències del seu dia a dia amb l’objectiu de seguir impulsant la transició energètica i que els seus passos serveixin per a engegar noves Comunitats Energètiques a Catalunya.

Justament, amb la campanya que impulsa Som Comunitats, ara mateix ja hi ha 1.800 persones apuntades per activar noves Comunitats Energètiques, 54 Comunitats Energètiques obertes que sumen 1.700 persones sòcies i més de 460 Comunitats en procés d’activació.

Sobre les Comunitats Energètiques de l’Economia Social i Solidària

Les Comunitats Energètiques són agrupacions de diferents actors que tenen per objectiu aconseguir un model energètic 100% renovable i sostenible des de la transformació social democràtica. Les Comunitats Energètiques poden ser un grup de persones particulars, entitats, administracions públiques locals i petites i mitjanes empreses que s’organitzen principalment en cooperatives o associacions per transformar el seu barri, poble, ciutat, comarca o país cap a un model energètic 100% renovable, inclusiu, democràtic i de propietat col·lectiva.

Sobre Som Comunitats

Som Comunitats rep el suport del Programa d’Economia Social i Solidària, el Tercer Sector i les Cooperatives del Departament d'Empresa i Treball de la Generalitat de Catalunya dins del marc de Projectes Singulars 2023-2024.

Les organitzacions que promouen aquesta iniciativa provenen del sector de l’energia, la tecnologia i la consultoria estratègica d’empreses de l’economia social:

Som Energia: cooperativa de consum d’energia verda sense ànim de lucre, que es dedica a la comercialització i la producció d’energia d’origen renovable, per a impulsar un canvi del model energètic actual per assolir un model 100% renovable. En l'actualitat compta amb més de 84.000 persones i entitats sòcies i 117.000 contractes d'electricitat.

Som Mobilitat: cooperativa de consum sense ànim de lucre que ofereix serveis i productes de mobilitat per accelerar la transició cap a una mobilitat més sostenible. La cooperativa té Compta amb més de 3.600 persones i organitzacions sòcies i més de 3.800 usuaris de servei de carsharing.

Coopdevs: cooperativa de treball associat que ofereix serveis professionals de consultoria i desenvolupament tecnològic. Fomenten la intercooperació en l’àmbit tecnològic a través de coneixements en obert i codi obert, mancomunant solucions que redueixin costos i assegurin la continuïtat dels projectes al llarg del temps.

ePlural: sorgeix de la col·laboració de les cooperatives EPI, Arkenova, Suno, Tandem Social i Som Mobilitat en projectes relacionats amb la transició energètica, la mobilitat sostenible i el desenvolupament de l’economia social i solidària entre les següents entitats:

EPI: cooperativa de serveis sense ànim de lucre que ofereix serveis d’eficiència energètica i d’energies renovables als seus clients, incloent-hi des de l’estudi fins a l'execució dels projectes.

Arkenova: Ofereix solucions integrals per a facilitar la supervisió, gestió i manteniment d’instal·lacions mitjançant la plataforma IoT “SmartDataSystem” per a enginyeries, fabricants d’equips o qualsevol amb coneixements bàsics

Suno: cooperativa de treball sense ànim de lucre especialitzada en energies renovables. Està especialitzada en l’assessorament energètic, la redacció i direcció d’obra de projectes executius entre d’altres.

Tandem Social: cooperativa de treball sense ànim de lucre que forma part del grup cooperatiu Tandem Més i que ofereix solucions innovadores a empreses de l’Economia Social i Solidària i a altres entitats i organitzacions per ampliar la seva eficiència en la gestió de produccions, recursos, equips i vendes.