A hores d’ara i comptant amb fons Next Generation, s’estan duent a terme actuacions a un bloc del carrer de Turina i es preveu també actuar en un altre del passeig del Comerç

Tal com explica l’alcaldessa de Sabadell, Marta Farrés, “dins les polítiques d’habitatge, la rehabilitació energètica és una línia molt important que cada vegada hem de potenciar més, als habitatges de l’Ajuntament però també del conjunt de la ciutat. Per això, animar les comunitats de propietaris a venir a VIMUSA, a l’oficina de rehabilitació, perquè hi ha línies d’ajuts europeus per poder fer rehabilitació”.

Per la seva part, el tinent d’alcaldessa, Lluís Matas, ha remarcat el fet d’“apostar per la sostenibilitat i per l’estalvi i l’eficiència energètica perquè també els habitatges adquireixin aquesta modernització necessària a diferents barris de Sabadell”.

Pel que fa al bloc situat al carrer de Turina, que compta amb 7 habitatges, s’està duent a terme una rehabilitació energètica que comportarà un estalvi energètic superior al 60%. Les obres inclouen la incorporació d’aïllament tèrmic, el canvi de fusteries exteriors, la rehabilitació de la coberta, el muntatge de lamel·les als safareigs i la instal·lació de plaques fotovoltaiques. A més d’aquestes actuacions, s’han previst d’altres com la reparació de la façana i l’adequació de la instal·lació elèctrica comuna. En total s’invertiran 387.979 euros, finançats en un 38% amb fons europeus Next Generation.

Pel que fa al bloc del passeig del Comerç, s’han demanat els ajuts europeus i es preveu iniciar properament el procés de licitació d’obres.

A hores d’ara, el parc municipal d’habitatges de lloguer social el conformen 1.704 pisos, dels quals 1.115 són gestionats per Vimusa i la resta per SBD Lloguer Social.

Prop de 9 milions d’euros en compra i rehabilitació

Des del juny de 2019, VIMUSA i l’Ajuntament han invertit uns 6 milions d’euros en comprar un centenar d’habitatges a través del dret de tanteig i retracte i s’han destinat prop de 2,8 milions, comptant amb aportació dels fons europeus EDUSI, per rehabilitar el parc públic. En total, doncs, a l’entorn de 9 milions d’euros.

Una oportunitat per a tota la ciutat

Els fons Next Generation són una oportunitat per a la rehabilitació energètica d’immobles a tota la ciutat. A banda de les actuacions en edificis municipals, Vimusa està impulsant la rehabilitació energètica de tot el parc d’habitatges de Sabadell. La informació de les subvencions està disponible al web http://www.estrena.cat/.

Els ajuts, que estan oberts fins al 30 de juny del 2024, cobreixen entre el 40% i el 80% del cost de les actuacions i de les gestions inherents, l’import de les quals dependrà de l’estalvi energètic que s’hagi assolit i poden arribar a cobrir el 100% en casos de vulnerabilitat. A més, comporten avantatges fiscals i desgravacions en l’IRPF.

Les persones interessades en aquests fons també poden adreçar-se a l’oficina de rehabilitació que gestiona Vimusa (ctra. de Barcelona, 598). L’equipament està obert de 8.15 a 14 h, de dilluns a divendres, i dimarts i dijous també de 16 a 17.45 h. El telèfon de contacte és el 93 018 09 01.