L'ecoedició: una alternativa sostenible per a la indústria del llibre

A Catalunya, el sector emet 61.000 tones de CO₂ de forma anual, i concentra més del 75% de les emissions de tot l'Estat. Per adaptar la indústria a la situació de crisi climàtica actual, hi ha iniciatives com ara l'Institut de l'Ecoedició, editorials com Pol·len i impremtes com Novoprint que intenten capgirar el model productiu i presenten alternatives molt més sostenibles.