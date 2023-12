Greenwashing: les tècniques de les empreses per enganyar-nos

El greenwashing o rentada d’imatge verda és una tècnica empresarial que fan servir alguns dels grans negocis del país per donar una imatge de falsa sostenibilitat i respecte pel medi ambient. Com podem ser conscients del que és veritat i del que no? Quines eines tenim a l’abast per ser capaços d’escollir de forma crítica entre els productes que necessitem per al nostre dia a dia?

En aquest reportatge veiem casos pràctics de greenwashing amb en Jaume Enciso, que ens explica com identificar-los i quines són les pràctiques més habituals en els envasos i productes. Parlem del sector de la perfumeria, la cosmètica, el tèxtil i l’alimentació.

Gravació i muntatge: Pere Elías