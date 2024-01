Els microplàstics: una amenaça per a la salut mundial

Els microplàstics s’han convertit en una amenaça per a la salut de tots els organismes del planeta. Mars i oceans estan cada cop més contaminats per aquests polímers, que albiren un futur poc esperançador per als ecosistemes d’arreu del món.



Ethel Eljarrat, directora de l’Institut de Diagnòstic Ambiental i Estudis de l'Aigua (IDAEA), Anna Sánchez, professora de la Facultat de Ciències de la Terra de la Universitat de Barcelona (UB), Elisenda Vall, investigadora i professora de la Universitat de Barcelona (UB) i Joaquim Rovira, investigador de l'Institut d'Investigació Sanitària Pere Virgili (IISPV), ens donen una visió més àmplia del problema i algunes solucions per mitigar els efectes a mitjà i llarg termini.

Gravació i muntatge: Pere Elías