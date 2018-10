El passat 2 d'octubre es va celebrar la Trobada del Pacte d'Alcaldes al Recinte Modernista de Sant Pau. La trobada es va emmarcar en la Conferència internacional de l'Aliança pel Clima i va servir per fer un balanç de la feina feta i plantejar nous reptes, així com presentar el nou Club del Pacte d'Alcaldes d'Espanya coordinat pel representant de l'Oficina Europea del Pacte d'Alcaldes, Miguel Morcillo.

Sostenible va entrevistar a Miguel Morcillo per analitzar les debilitats i fortaleses de la que és ja és la iniciativa de lluita canvi climàtic més exitosa de la Comissió Europea.

En la Trobada del Pacte d'Alcaldes i Alcaldesses, per part de la Diputació de Barcelona va inaugurar la sessió el Diputat de Medi ambient i Espais naturals, Valentí Junyent, qui va destacar: "la Diputació de Barcelona va creure fermament des del primer moment en els objectius del Pacte dels alcaldes i en el paper prioritari que han de tenir els municipis en la lluita contra el canvi climàtic, tant en la mitigació com en l'adaptació."

El balanç de funcionament i experiència d'aquests deu anys permeten assegurar que "que cada poble i ciutat treballa des de la seva especificitat i per tant requereix solucions diferents, perquè no hi ha dos municipis iguals: litoral o interior, urbà o rural, gran o petit" i sobretot "que tots compten" va afegir Junyent.

La idea clau que va expressa és que les administracions públiques tenen un papers fonamental per liderar i per impulsar la lluita contra el canvi climàtic, però no es pot confondre i creure que es pot prescindir d'actors principals com són els ciutadans, sense la sensibilització i participació no serà possible dur a terme cap projecte ni assolir cap objectiu. I també és imprescindible el concurs de tots els sectors: les empreses generadores i distribuïdores, els consumidors, els sectors industrials i laborals, els sindicats, les entitats financeres, els clústers, les agències d'energia, etc.

Posteriorment, Inma Pruna, Gerent de Serveis de Medi ambient de la Diputació de Barcelona va presentar un breu balanç sobre la feina feta.

La Diputació de Barcelona va ser el primer coordinador del Pacte a Europa. L'èxit de la iniciativa va comportar que en els anys següents altres diputacions catalanes i també de l'estat es constituïssin en coordinadores i d'aquesta manera es va ampliant el nombre de municipis adherits i compromesos amb el Pacte.

A la província de Barcelona el Pacte ha estat una iniciativa exitosa i corresposta, així la majoria dels municipis la coneixen, de manera que més del 98% de la població de la província viu a un municipi signant. Les causes d'aquest èxit cal cercar-les en el suport integral que ofereix la Diputació de Barcelona de forma continuada durant 10 anys, més enllà dels períodes legislatius. Aquest suport va des de la redacció dels plans, la seva implantació i seguiment, fins a la comunicació i formació dels treballadors dels ens locals. Per a la redacció i seguiment s'elaboren metodologies i eines que s'actualitzen periòdicament, l'acció passa des de la redacció de projectes executius fins a l'ajuda econòmica.Cal destacar l'impuls que el projecte ERDIBA-ELEN ha comportat a l'execució de projectes d'energia sostenible. Majoritàriament d'EE enllumenat públic, també d'ER (solar i biomassa). La formació és una peça clau ja que permet l'actualització de coneixements als tècnics i professionals dels ens locals.I la comunicació i difusió del Pacte és important per arribar a tots els sectors: setmana d'energia, setmana de mobilitat, ...

El resum de les principals dades es va exposar en la informació a l'enllaç.

Els clubs del Pacte

Un eina que ha donat també bons fruits en aquest camí ha estat la creació del Club del Pacte d'Alcaldes de Catalunya sota l'aixopluc de la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat que ha permès estalviar duplicitats i coordinar les administracions i agents actuants.

En representació del Club van intervenir Lluís Costabella, Diputat de Medi ambient de la Diputación de Girona, que va exposar breument les accions de suport que impulsen per acompanyar als municipis gironins, com el projecte BeEnergy. També va intervenir Albert Camps, regidor de l'Ajuntament de Granollers - primer municipi que es va adherir al Pacte i va aprovar el primer PAES - que va destacar que "A les ciutats viuen les persones i existeixen els paisatges. Per això som i hem de ser els protagonistes de la lluita contra el canvi climàtic amb el Pacte d'Alcaldes". Finalment, va intervenir Josep Maria Prunera, Cap de Servei de Medi Ambient de la Diputació de Tarragona que va concloure que "El Pacte d'Alcaldes ha permès incorporar el canvi climàtic a l'agenda política en un camí sense marxa enrere".

El bloc dedicat al balanç del Pacte a Catalunya va acabar per donar pas a la creació del Club del Pacte d'alcaldes a Espanya, que comptarà amb un representant des de Catalunya en la figura de l'Ajuntament de Granollers.

DOCUMENTACIÓ DE LA SESSIÓ

- Deu anys del Pacte d'Alcaldes a la Província de Barcelona, Inma Pruna (Diputació de Barcelona).

- Perspectiva, situación y novedades del Pacto de los Alcaldes, Miguel Morcillo (Oficina Europea del Pacte d'alcaldes).

- Retos 2030 en emisiones de GEI y energía. La clave urbana, Eduardo González (Ministerio para la Transición Ecológica).