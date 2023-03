Xarxa de calor amb biomassa forestal a Palau-solità i Plegamans

Ja funciona a ple rendiment a Palau-solità i Plegamans una xarxa de calor amb caldera d’energia renovable de biomassa forestal, centralitzada per subministrar l’energia tèrmica necessària pel funcionament de set edificis (l’Escola Josep Maria Folch i Torres -infantil i primària-, l’Escola i l’Institut Marinada, l’Escola Bressol El Patufet, el Pavelló Municipal Esportiu Maria Víctor i la Prefectura de Policia local).

Aquest servei preveu un estalvi econòmic de 20.000 euros anuals i una important reducció en les emissions de CO 2

La xarxa de calor consta de dues parts clarament diferenciades. D’una banda, disposa d’una sala de calderes i sitja per l’estella forestal, que s’ha instal·lat al costat de la sala de calderes actual del Pavelló Esportiu. D’altra banda, s’ha fet la canalització de la xarxa de calor per la via pública.

A més, aquest projecte ha inclòs les millores climàtiques dels dos pavellons esportius interiors amb un nou sistema de calefacció. El projecte preveu un estalvi econòmic d’uns 20.000 euros anuals i una reducció en les emissions de CO2 de 143 Tn anuals.

El regidor d’Innovació i Eficiència Energètica, Sergi Plaza, ha valorat molt positivament aquesta nou equipament ja que “refermen el compromís de l’Ajuntament amb la transició energètica i la mitigació del canvi climàtic”. A més, Plaza ha destacat que “la biomassa és una font d'energia renovable segura i eficient que contribueix en la gestió forestal, dona un nou ús als residus forestals i permet un estalvi important en el cost del combustible”.

La ‘caldera de biomassa’ ha tingut un cost total de 429.933,55 euros i ha rebut una subvenció que cobreix el 90% del cost del Programa sectorial Renovables 2030 de la Diputació de Barcelona. Aquest programa forma part del Projecte Transformador Renovables 2030 i que dona resposta als acords de la declaració d'emergència climàtica amb els objectius de reducció del 55% de les emissions de CO 2 per a l’any 2030 i assolir la neutralitat climàtica l’any 2050 als municipis de la província de Barcelona.

En relació al subministrament de l’estella forestal, l’Ajuntament ha signat un Conveni amb el Consell Comarcal del Vallés Occidental per l’adhesió al servei públic Comarcal de Biomassa Forestal, dins del Projecte “Boscos del Vallés”, com a eina per reduir el risc d’incendi a traves de la valorització de la biomassa forestal de la comarca com a font d’energia tèrmica, afavorint la seva mobilització amb una gestió sostenible.