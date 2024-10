Viladecans debat sobre el paper dels pol·linitzadors

Divendres 18 d'octubre l'Ajuntament de Viladecans, amb el suport de l'entitat Bee Happy, la Diputació de Barcelona i la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat, ha organitzat l'acte 'Sembrant Futur: Jornada tècnica sobre pol·linitzadors i agricultura', on s'han inscrit 54 persones.

Els pol·linitzadors i altres insectes beneficiosos tenen una relació crucial amb l'agricultura: asseguren la fecundació i protecció dels cultius, mentre que l'agricultura els proporciona hàbitats i recursos per a la seva supervivència.

La tinenta d'alcalde de Medi Ambient i Sostenibilitat, l'Encarna García, ha posat en valor la tasca que fa Viladecans amb les abelles: "Fa 10 anys que treballem en aquest projecte de defensa dels pol·linitzadors, que són un element molt important per garantir la salut i la vida de les persones".

Al llarg de tota la Jornada s'han fet ponències que han tractat aspectes vinculats amb el tema, com ara els insectes polinitzadors, la importància de la protecció i la restauració d'hàbitats en entorns i paisatges agrícoles i també s'han explicat projectes i experiències relacionades.

Unes 600 persones participen a la Festa de la Mel

El diumenge següent, unes 600 persones van participar a la Festa de la Mel que l’Ajuntament va organitzar a la Casa de les Abelles, al parc del Mas Ratés. Al parc del Mas Ratés, adults i infants van gaudir de tallers i activitats gratuïtes com l‘Apicirc, un espai de circ interactiu i familiar de joc teatral i experimentació sensorial, van fer bossetes d'olors amb retalls de tela i plantes aromàtiques, van preparar productes de cosmètica amb mel, van pintar murals i van gaudir d’un tast de mels, entre d’altres activitats. L’alcaldessa Olga Morales va gaudir de la festa, participant en les activitats i va subratllar la importància que tenen les abelles com a pol·linitzadores i productores de cera i mel: “A la Casa de les Abelles es fa una important tasca educativa, donant a conèixer, sobretot als nostres escolars, l’important paper que tenen aquests insectes a la natura. És un exemple clar de per què Viladecans és una ciutat educadora i de com estimem i protegim el medi ambient”.

Iniciativa 'Bee Happy' per estudiar la qualitat ambiental

Viladecans utilitza les abelles per tenir cura del medi ambient. Disposa de ruscs a la ciutat per estudiar, vigilar i millorar la qualitat ambiental de la ciutat gràcies a les abelles. Les abelles són bons indicadors per estudiar l’impacte de la contaminació a la ciutat, ja que, a través del pol·len, la cera i la mel, es pot detectar la presència d’elements contaminants com metalls o plaguicides: així es mesura la contaminació de forma integrada, en comptes dels mètodes tradicionals que mesuren la contaminació en un punt i en un moment. I és per això que Viladecans utilitza les abelles a través de la iniciativa 'Bee Happy' Viladecans, que va ser presentada a l’Smart City Expo World Congress del 2016.

Des de llavors, els tècnics municipals treballen conjuntament amb la Universitat Autònoma de Barcelona per saber quins aspectes de l’entorn determinen la qualitat del pol·len. Les abelles fomenten la biodiversitat pol·linitzant el 75 % de flors silvestres i el 40 % dels arbres fruiters del món. Però es troben en risc de reducció de la seva espècie per causes diverses, entre les quals el canvi climàtic. Això suposa un risc per a la humanitat, ja que si hi ha menys flors hi ha menys llavors i menys aliments.