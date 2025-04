Vic acull el VI Congrés de l'Aigua a Catalunya

Aquesta setmana, Vic és la ciutat amfitriona del VI Congrés de l’Aigua a Catalunya, un esdeveniment fonamental per compartir coneixement i solucions innovadores per afrontar els episodis de sequera i millorar la gestió dels recursos hídrics.

En els darrers anys, Vic ha fet importants avenços en la seva gestió de l’aigua, com per exemple:

- Digitalització i telelectura: Un sistema de control remot intel·ligent que permet optimitzar la distribució d’aigua, amb un rendiment de la xarxa superior al 90%. Aquesta tecnologia ens ajuda a detectar ràpidament possibles fuites i millorar així l’eficiència i l’aprofitament de l’aigua.

- Utilitzant aigua regenerada per al reg d’espais verds i la neteja dels carrers, contribuint a un consum més responsable i estalvi d’aigua potable. Pel que fa al futur, a Vic i a Catalunya, seguim avançant cap a l’ús d’aigua regenerada i l’aprofitament de l’aigua del subsòl, amb l'objectiu comú de millorar la sostenibilitat i l’eficiència en la gestió de l’aigua.

Aquest congrés és una gran oportunitat per seguir avançant cap a solucions més sostenibles i per continuar millorant la manera de gestionar l’aigua.

26a edició dels Premis de l’Aigua

Els Premis de l’Aigua, que s’atorguen des de l’any 2000 amb motiu del Dia Mundial de l’Aigua, són un reconeixement a les persones i les iniciatives més destacades de cada any que tenen la voluntat de millorar la relació de la població catalana amb l’aigua i el seu entorn natural. Els mateixos socis de l’entitat proposen les actuacions que mereixen ser candidates de cada edició i, posteriorment, un jurat especialitzat és l’encarregat de decidir quines són mereixedores del reconeixement.

En aquesta ocasió, el jurat ha estat format per Carles Conill, president de la Comissió d’Aigua i Energia del Col·legi d’Enginyers de Camins; Laia Llenas, directora adjunta del Centre Tecnològic Beta (UVic-UCC); Marina Arnaldos, directora de Cetaqua Barcelona; Marc Pifarré, director general d’Aigües de Catalunya, i Ignasi Servià, consultor i enginyer agrònom. Han estat guardonats l’Observatori Intercol·legial de l’Aigua de Catalunya, Aigües de Vic, la Comunitat de Regants del Pantà de Riudecanyes i Miguel Agustín Torres, president de les Bodegues Torres, i l'Urban River Lab (URL).

L’acte de lliurament d’aquests guardons ha tingut en el marc de la celebració del VI Congrés de l’Aigua a Catalunya.

En el cas de l'Urban River Lab (URL), Oscar Sierra, president del Consorci Besòs Tordera, i Eugènia Martí, investigadora del Centre d’Estudis Avançat de Blanes del CSIC (CEAB-CSIC), han estat els encarregats de recollir el guardó de mans de Lorenzo Correa, vicepresident de l’Associació Catalana d’Amics de l’Aigua. Ambdós s’ha mostrat molt emocionats per aquest reconeixement a una plataforma que “va ser un somni, va néixer amb molta il·lusió i pocs recursos, i que s’ha consolidat com a eina de referència per a l’estudi de rius altament modificats, aportant solucions per a la millora de la qualitat dels entorns fluvials, del medi natural i de la qualitat de l’aigua”, ha assenyalat Eugènia Martí. Per la seva banda, Sierra ha agraït en nom de tots els membres que en formen part d’aquest projecte a l’ACAA aquest Premi de l’Aigua, tot destacant que “l’URL és la demostració de com la suma interdisciplinària d’entitats ha estat tot un èxit i ha permès abordar aquests reptes des de diferents perspectives i donant respostes integrals i aplicables”. El laboratori va celebrar el passat mes de desembre el seu desè aniversari en un acte, que va aplegar més d’un centenar de persones al Teatre Margarida Xirgu (Montornès del Vallès), durant el qual va tenir lloc l’estrena del breu documental “Urban River Lab: ciència i natura per la cura dels rius” on es recullen aquests deu anys de trajectòria.