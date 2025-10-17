Un pla de qualitat de l'aire a tots nivells

Tret de sortida del 4t Congrés de Qualitat de l’Aire a Sabadell
El 4t Congrés de la Qualitat de l’Aire, la cita biennal de reflexió, debat i posada en comú de l’estat de l’univers en pro de la millora de l’aire que respirem, ha arrancat aquest a la Fira de Sabadell.
Organitzat per la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Barcelona, l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB), el Consell Comarcal del Vallès Occidental i l'Ajuntament de Sabadell. Més de 400 persones inscrites, amb gairebé 100 ponents especialistes en la matèria, desplegaran durant les 30 sessions de les dues jornades, el seu coneixement al voltant dels 6 eixos temàtics: Pla Qualitat de l’Aire Horitzó 2027, Nova Directiva de l’Aire, Qualitat de l’Aire Interior, Olors, Salut, Planificació.
La conferència Inaugural del Congrés ha anat a càrrec de Frank Kelly (Imperial College of London) que ha narrat les lliçons apreses sobre pol·lució a Londres al llarg del temps. Amb la seva ponència titulada “From pea soup smog to an ultra-low emision city”, Kelly ha guiat a través de les diverses iniciatives preses per abordar els importants problemes històrics de contaminació atmosfèrica i salut a la capital britànica. Des de 1952, els londinencs patien una combinació tòxica d'aire fred, immòbil i boirós sumada al trànsit rodat. Les polítiques aplicades van revertir la situació per evitar el risc significatiu per a la salut humana.
Taula Institucional
A la Taula Institucional de benvinguda al Congrés, els representants de les cinc administracions han compartit des de l’escenari de l’Auditori les polítiques públiques que duen a terme des de la seva institució a escala local, metropolitana, comarcal, nacional a favor de l’Aire net i el seu Compromís amb la promoció i evolució d’aquest Congrés.
Obrint la taula com a ciutat acollidora, la Regidora de Transició Ecològica i Salut de l’Ajuntament de Sabadell, Sílvia García, ha iniciat amb un postulat: “A Sabadell ho tenim clar. Estem impulsant el transport públic o la naturalització d'espais, entre d'altres millores. L'objectiu és reduir emissions per millorar la salut de les persones i fer-ho també tenint en compte el caràcter social d'aquesta transició, no deixant ningú enrere. La nostra ciutat destaca per l'impuls de l'aigua regenerada i ara volem també ser referents amb la creació d'una gran comunitat energètica local”.
A continuació, Jesús Naharro, Diputat delegat de Mobilitat Sostenible de la Diputació de Barcelona, creuen ferventment: “Si la mobilitat en el seu conjunt es un fet creixent en els nostres pobles i ciutats i la ciutadania té dret a una mobilitat eficient, inclusiva, justa i segura; i si, a la vegada, cal preservar la salut de les persones i la qualitat ambiental del nostre entorn, és evident que tot això s’ha de pensar i planificar local i globalment”. Una vegada més, Naharro insisteix en el Compromís de la institució: “Des de la Diputació de Barcelona posem a disposició dels ens locals un conjunt de serveis, recursos i aparells per analitzar, avaluar, gestionar i millorar la qualitat de l’aire”.
L’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) ha comptat amb la presència de les caps de les dues àrees implicades al Congrés de l’Aire, Acció Climàtica i Mobilitat Sostenible. Al seu torn, Eli Latorre, Consellera Delegada de Mobilitat Sostenible de l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) ha declarat: “Des de l'administració pública tenim una responsabilitat molt gran per impulsar mesures per millorar la qualitat de l'aire. L'AMB és pionera en la creació de la ZBE Rondes BCN, que ha col·laborat en la reducció de les emissions contaminants. Hem evolucionat, però el camí encara és llarg. Ara, altres municipis metropolitans s'estan sumant a la creació de zones de baixes emissions, però s'ha de fer sense deixar ningú enrere, a nivell social i econòmic". Sobre les mesures de l'AMB, Latorre ha recordat "l'esforç d'electrificació de la flota de Bus Metropolità, amb més de 120 vehicles elèctrics i l'impuls a la moto elèctrica compartida amb llicències metropolitanes. Sobre la bicicleta, ha recordat la xarxa metropolitana pedalable Bicivia, i els el servei metropolitans de bici pública AMBici i d'aparcament segur Bicibox. "Seguim treballant per un futur més net, més saludable i més sostenible".
Janet Sanz, Vicepresidenta de l’Àrea d’Acció Climàtica i Agenda Estratègica Metropolitana de l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB), ha manifestat: “Ens preocupa la qualitat de l'aire i la salut dels nostres veïns i de les nostres ciutats. Continuem tenint morts prematures per contaminació. Vam crear l'any 2015, la primera taula contra la contaminació, i vam aprovar un gran acord entre les tres administracions: l'Ajuntament de Barcelona, l'AMB i la Generalitat. Això ens va portar, l'any 2020,a aprovar la primera zona de baixes emissions de l'estat. Una acció important que, sumada a les del transport públic i la transformació urbanística, ens han portat als millors resultats de contaminació en gairebé 30 anys. Nosaltres, a més, estem treballant ja en la revisió del Pla de Qualitat de l’AMB a 2030… No podem abaixar la guàrdia i hem de treballar en aliança amb les associacions i els professionals de la ciència. Estem vivint una crisi profunda i no podem endarrerir mesures. El moment actual ens demana ambició, convicció i confiança, més enllà de complir la legislació vigent europea i catalana".
En el seu torn, Andrés Medrano, Vicepresident quart i Conseller de Transició energètica del Consell Comarcal del Vallès Occidental, ha destacat la feina feta al Vallès Occidental amb l’elaboració i seguiment del Pla supramunicipal de qualitat de l’aire, que actualment està en fase de revisió després de l’aprovació de nova normativa. Així mateix ha encoratjat a treballar conjuntament des de les diferents administracions incorporant mesures que tinguin en compte la salut de les persones, com a “raó de base per a millorar la qualitat de l’aire”. Medrano ha destacat que “es produeixen mes morts prematures en relació a la qualitat de l’aire que per accidents de trànsit i hem de ser valents a l’hora d’aplicar mesures a les ciutats i a les infraestructures de país”. “No es pot bufar i xuclar a l’hora”, ha assegurat. En una apel·lació directe al jovent, ha demanat la seva implicació per fer possible un aire més net i un canvi de model de mobilitat.
La Directora General de Canvi Climàtic i Qualitat Ambiental de la Generalitat de Catalunya, Sonsoles Letang, a compartit: “Amb l’equip de la Direcció ja estem treballant activament per adaptar-nos a la nova Directiva de qualitat de l'aire, d'aplicació a 2030, identificant les tasques necessàries per complir els nous requeriments. Sabem que és un repte important, tècnic, econòmic i social però l’afrontem amb determinació i optimisme atès que l’objectiu final és preservar la salut de les persones i el medi. A més, comptem amb el suport d’institucions i grups de recerca de gran prestigi, com el IDAE-CSIC, el Barcelona Supercomputing Center i ISGlobal, entre d’altres. També col·laborem en grups de treball a nivell estatal, i amb el Ministeri, per assegurar una implementació eficaç de la directiva i aprofitar les sinergies entre els agents que hem agafat el compromís d’aplicar-la. I no ens hem d'oblidar que el Pacte per a la Indústria Neta l'Europa preveu que minimitzar emissions contaminants i de GEH esdevingui un factor competitiu per al nostre teixit productiu. Per fer-ho necessitem la màxima implicació de tothom”.
PLA DE QUALITAT DE L’AIRE : HORITZÓ 2027
L’objecte del Pla de qualitat de l’aire, horitzó 2027, és establir les mesures necessàries per assolir el compliment dels valors límit i dels valors objectiu regulats al Reial decret 102/2011, de 28 de gener, relatiu a la millora de la qualitat de l’aire, per als contaminants diòxid de nitrogen (NO2), partícules en suspensió de diàmetre aerodinàmic inferior a 10 micres (PM10), partícules en suspensió de diàmetre aerodinàmic inferior a 2,5 micres (PM2,5), benzo(a)pirè (B(a)P) i ozó (O3), i tendir a l’assoliment dels valors límit i objectiu previstos a la Directiva (UE) 2024/2881, del Parlament Europeu i del Consell, de 23 d’octubre de 2024, sobre la qualitat de l’aire ambient i una atmosfera més neta a Europa.
La primera jornada ha estat marcada per la reflexió més normativa a partir d’aquest Pla. Fins a cinc taules rodones han manifestat l’estat de la qüestió sobre el mateix i la seva aplicació concreta per part de les administracions des de les seves àrees.
Les PM2.5: Reptes i oportunitats
El material particulat atmosfèric (PM) especialment les partícules fines (PM2.5), és el contaminant amb més impacte sobre la salut humana. Amb l’objectiu de reduir l’exposició de la població a aquest contaminant, la Unió Europea ha establert nous valors límit molt més restrictius amb horitzó 2030. Les administracions s’enfronten al repte d'impulsar mesures ambicioses per assolir aquests nous requisits. En aquesta taula rodona s’ha abordat la importància de les PM2.5 en la salut, estudiant-ne la seva composició i les dificultats associades a la reducció de les seves concentracions. Investigadors del CSIC com Ioar Rivas, i Xavier Querol del CSIC han debatut estratègies per fer-hi front a escala regional i local amb la moderació de Cristina Castells de l’Ajuntament de Barcelona.
Qualitat de l’Aire i Planificació de la Mobilitat
La sessió ha abordat la relació entre la planificació de la mobilitat i la qualitat de l’aire, destacant l’impacte del model de desplaçaments a les ciutats i regions i han reinvidicat la manca de regulació al servei de les persones, segons el model de ciutat de vida, no només tenint en compte la mobilitat segons transport. Una revisió de la planificació de la mobilitat a debat amb Àngel Lopez, coordinador de mobilitat de l’Ajuntament de Barcelona, Xavier Sanyer, Cap de servei de mobilitat de l’ATM i Maite Pérez, Cap de servei de mobilitat sostenible de l’AMB sota la moderació de Caroline Daher (ISGlobal) per avançar cap a ciutats més saludables, sostenibles i amb una millor qualitat ambiental per a la ciutadania, optimitzant el dret a la mobilitat real.
Gestió d’Episodis Ambiental en el nou Pla Aire 2027
El Pla qualitat de l’aire de Catalunya, horitzó 2027, estableix el Pla d’Acció a Curt Termini com una de les mesures per a restablir la qualitat de l’aire a Catalunya. A la taula s’ha explicat detalls del nou pla i s’han exposat alguns exemples de gestió a nivell d’administracions locals i de l'Àrea Metropolitana de Barcelona. Moderada per Xavier Guinart, Cap de servei de vigilància i control de l’aire GENCAT.
ZBE’s lliçons apreses i reptes de futur
Les Zones de Baixes Emissions, projecte clau per assolir una millora de la qualitat de l’aire s’estan implantant en el nostre país. Els resultats de la ZBE Rondes Barcelona, que es va iniciar el 2020, s’han compartit a l’Auditori del Fòrum, amb responsables de mobilitat de l’AMB, de l’Adenc i d’AMTU.
AFECTACIONS DE LA QUALITAT DE L’AIRE A LA SALUT
La Salut també ha estat un dels àmbits més abordats a la primera jornada del Congrés. Les dues taules rodones: Justícia Ambiental, on s’ha reflexionat sobre la justícia ambiental en relació a la contaminació de l’aire tant en la vessant de les desigualtats en l’exposició, qui rep, com en la gneració del trànsit, qui emet, presentant-se resultats de tres estudis de la Universitat de València, de l’ASPB i de la UAB per població i diferents regions. En la taula de Qualitat de l’Aire i Neurodesenvolupament, s’ha presentat la carta als polítics dels professionals de la salut respecte la seva procupació per la mala qualitat de l'aire que respirem, impulsada per entitats sanitàries i socials (Col·legi Oficial de Metges de Barcelona, Societat Catalana de Pediatria, ISGlobal, Eixample Respira i Revolta Escolar).
LA GESTIÓ, MODELITZACIÓ I AFECTACIÓ TRANSVERSAL DE QUALITAT AIRE
Més enllà dels 6 blocs del Congrés, s’obre un de caràcter transversal. De la Recerca a la Presa de Decisions, una altre dels debats al voltant de la generació i aplicació d’evidències científiques moderada per BSC, la ponent Elena Veza de l’AMB destaca “El coneixement, la investigació, les dades afinades a escala municipal, metropolitana són clau per aterrar les accions en els diferents àmbits de manera coordinada amb la finalitat d’assolir els nous límits amb la implicació de tots els agents!
Les Estratègies per la DUM per a reduir emissions amb el catedràtic de transport Francesc Robusté de la UPC i les Experiències de Mobilitat en Entorns Rurals amb Eloi Guinjoan, tècnic de mobilitat sostenible de l’ARCA també han estat objecte d’estudi compartit en dues ponències destacades a la graella de la matinal d’arrancada de la primera jornada del Congrés de l’Aire a Fira Sabadell.