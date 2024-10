Tal i com vam explicar fa un temps, vam aconseguir una subvenció per canviar l’enllumenat públic i actualitzar-lo amb leds, per tal de millorar l’eficiència, reduir despeses i protegir el medi ambient. El cost totalment subvencionat de l’actuació “Renovació enllumenat Santa Eulàlia de Riuprimer” ha estat de 173.963,03€ a través del Programa Sectorial Renovables 2030 de la Diputació de Barcelona.