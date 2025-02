L'Associació de Municipis per l'Energia Pública (Amep), que presideix Terrassa a través de la tinenta d'alcalde de Transició Ecològica, Patrícia Reche, va aprovar el desembre de 2024 una moció a favor de la sobirania energètica i l'impuls de l'autoproveïment d'energia renovable als ens locals, que va elaborar conjuntament amb L'Energètica, que és l'empresa pública de generació i subministrament

d'energia renovable de la Generalitat de Catalunya.

Ara, el ple de l'Ajuntament, ha recollit aquesta moció amb la qual es pretén que L'Energètica sigui un mitjà propi per al subministrament d'electricitat verda per a tots els municipis de Catalunya. D'aquesta manera, l'Ajuntament podria encarregar el subministrament d'electricitat renovable directament a aquesta empresa pública, sense haver de comprar l'energia a les grans empreses de l'oligopoli energètic.

A més, des de l'Ajuntament de Terrassa es considera que disposar d'un mitjà propi que pugui subministrar l'electricitat renovable a un preu competitiu pot comportar un estalvi econòmic, tant pel que fa a la feina de contractació com en el mateix cost de l'energia.

La moció també persegueix que s'acceleri la transició energètica aprofitant els edificis, espais i terrenys municipals per desenvolupar projectes propis o compartits de generació d'electricitat renovable i afavorir, així, l'estalvi i l'eficiència energètics i la mobilitat elèctrica. La finalitat és que els serveis municipals funcionin amb energia verda de proximitat, lliure d'emissions de gasos contaminants, i que tant la ciutadania com les empreses puguin participar de projectes comunitaris d'energies renovables.

Aquesta moció, a la qual s'ha adherit l'Ajuntament de Terrassa, contempla demanar a la Generalitat aquests tres aspectes:

- La realització, tramitació i aprovació dels expedients per a la transformació de L'Energètica en mitjà propi per al subministrament d'electricitat verda als ens locals.

- Les iniciatives locals per a la transició energètica, prestant ajuda tècnica i financera i participant en projectes compartits de generació d'energia renovable.

- La gestió de les empreses energètiques locals i les xarxes de distribució d'electricitat públiques i els acords de col·laboració entre elles.

La transició energètica a Terrassa

En els darrers anys, l'Ajuntament ha treballat en diferents línies d'actuació per impulsar la transició energètica a la ciutat. Algunes d'elles són l'ampliació la xarxa d'instal·lacions fotovoltaiques en equipaments municipals; el foment de la col·laboració publicoprivada per implantar comunitats energètiques tant en l'àmbit residencial com en els polígons industrials.

D'aquesta manera, amb la producció i autoconsum d'energia renovable, es contribuiria als objectius de lluita contra l'emergència climàtica, i concretament en el sector productiu, a descarbonitzar l'economia del municipi i guanyar en competitivitat. Tanmateix, i per tal de promoure les instal·lacions fotovoltaiques d'autoconsum, l'Ajuntament té bonificacions en l'impost de Béns Immobles (IBI); en el de Construccions, Instal·lacions i Obres (ICIO) i en el d'Activitats Econòmiques (IAE).

Són actuacions, totes elles, que plantegen la necessitat de canviar el model energètic actual per afrontar el cost creixent de l'energia, la reducció de la dependència energètica i l'impacte sobre la salut de les emissions contaminants, a través d'iniciatives com l'autoconsum d'energies renovables, i les mesures d'estalvi i d'eficiència energètica, entre d'altres.