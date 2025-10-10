Tàrrega celebrarà 25 anys de consciència ambiental

La Fira del Medi Ambient de Tàrrega assoleix la 25a edició amb una setmana d’actes per conscienciar sobre la sostenibilitat.
Jornada central el dissabte 18 d’octubre a la plaça del Carme amb la Fira-Mercat de Productes Eco i KM-0 · Organitzat per la Regidoria de Promoció Econòmica, l’esdeveniment inclou xerrades, tallers, exposicions i actes per a totes les edats.
La Fira del Medi Ambient de Tàrrega assoleix la 25a edició. Organitzat per la Regidoria de Promoció Econòmica de l'Ajuntament de Tàrregina, i per segon any consecutiu, el certamen s’allargarà durant gairebé una setmana d’activitats, del 14 al 19 d'octubre. La capital de l’Urgell posa així el focus en la preservació i el coneixement del medi natural així com també en l’alimentació ecològica i de proximitat amb la voluntat alhora d’implicar públics de totes les edats. Les dates coincideixen a més amb la Setmana Bio que promou el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat de Catalunya.
La programació es desenvoluparà en diferents espais com la plaça del Carme, el Palau dels Marquesos de la Floresta, la Biblioteca Germanes Güell, el local de la Societat Ateneu, la Via Verda i el Museu Trepat. La jornada central tindrà lloc el dissabte 18 d’octubre, quan la plaça del Carme acollirà la Fira-Mercat de Productes Eco i KM-0, que comptarà amb la participació de 37 expositors entre petits productors alimentaris, remeis en salut i benestar i entitats.
En el decurs de la roda de premsa, Núria Robert, regidora de Promoció Econòmica, ha posat de relleu “les activitats de conscienciació que la fira adreça enguany al jovent, amb continguts pedagògics específics per als centres educatius”. A la vegada, ha remarcat la importància del reciclatge i la reutilització amb iniciatives pioneres que es presentaran a la fira-mercat de dissabte a la plaça del Carme, “una ubicació que també afavoreix la interacció amb el teixit comercial”.
Una setmana plena de xerrades i jornades
La 25a Fira del Medi Ambient arrencarà els dies 14 i 15 d’octubre amb activitats específiques per a centres educatius. Es potencia així el vessant pedagògic dels valors mediambientals entre els joves. El dimarts 14, membres del CREAF -Centre d’Investigació en Ecologia i Aplicacions Forestals- donaran a conèixer a l’alumnat de secundària de Tàrrega el projecte de ciència ciutadana Ritme Natura per observar els efectes del canvi climàtic i aprendre a usar l’app iNaturalitst. CREAF també oferirà una sortida d’aprenentatge de l’app per a tothom el dissabte 18 des de la plaça del Carme.
El dimecres 15, es representarà una peça escènica adreçada a l’alumnat de secundària sota el títol de L’apagada. Es tracta d’un muntatge de Xucrut Teatre que, des d’una perspectiva eco-feminista, denuncia la pobresa energètica que pateix un 10% de la població catalana i, en especial, les dones que són el pilar de famílies en situació de vulnerabilitat. L’espectacle ha estat creat junt amb Enginyeria sense Fronteres i el suport de l’Aliança contra la Pobresa Energètica. Les sessions tindran lloc al Teatre Ateneu organitzades per la Regidoria de Serveis Municipals i Medi Ambient.
El programa obert al públic s’iniciarà el dijous 16 al Palau dels Marquesos de la Floresta, on s’inaugurarà a les 17h l’exposició de fòssils Empremtes del passat del col·leccionista Joan Condal, la qual aplega 200 peces, fotografies i propostes interactives. La mostra es podrà visitar fins al diumenge 19. També en l’àmbit paleontològic es presentarà el llibre Registre fòssil a les terres de Lleida i Prepirineu amb l’historiador Miquel Torres del Grup de Recerques de Ponent (19.30h).
L’Escola Agrària de Tàrrega és un altre dels escenaris i el divendres 17 al matí oferirà una jornada sobre l’aplicació de tecnologies de la informació i la comunicació en l’agricultura per afavorir la sostenibilitat i la cura del medi ambient. Ja a la tarda (19h), la Biblioteca Germanes Güell acollirà una conferència de benestar sobre l’ús responsable de les noves tecnologies a càrrec de Ramon Oromí del gòTIC Tàrrega.
Fira-Mercat de Productes Eco i KM-0 amb activitats familiars
El plat fort del certamen arribarà el dissabte 18 amb la Fira-Mercat de Productes ECO i KM-0, de 10 del matí a 9 del vespre, a la plaça del Carme. Els visitants trobaran una àmplia gamma de productes locals i artesanals; varietat d’articles en temàtica de natura; llavors per l’hort, llibres especialitzats i més. També amb tallers, espectacles familiars i demostracions culinàries, distribuïdes també al local de la Societat Ateneu i el Palau dels Marquesos de la Floresta.
També hi haurà instal·lats jocs infantils i tallers de manualitats amb materials reciclats durant tota la jornada i una animació itinerant que dinamitzarà el centre de la ciutat. Altres activitats per al públic familiar són sessions de conta-contes i tallers de fòssils i dinosaures amb Poty Ambienturas en tres passis al Palau dels Marquesos de la Floresta (inscripció prèvia a: promocioeconomica@tarrega.cat).
Salut en Xarxa de Tàrrega repeteix presència a la fira i impartirà un taller d’Els Corremarges sobre planter d’hort i llegums. En aquest sentit, lliurarà a més els premis de la campanya ‘Dilluns, llegums’ per promoure bons hàbits alimentaris, amb el suport de la Regidoria de Salut. Les plantes silvestres comestibles també seran protagonistes amb la presentació d’un llibre i un tast a càrrec del col·lectiu Eixarcolant.
Així mateix, les comunitats energètiques de l’Urgell celebraran una jornada sobre energies verdes. I en l’apartat gastronòmic s’oferirà un taller de creps amb l’Aresta i una xerrada sobre cuina, artesania i vida a càrrec de la xef Maria Nicolau.
Innovacions ecosostenibles
Durant la jornada del dissabte, el públic tindrà ocasió de conèixer innovacions del sector ecosostenible com, per exemple, una màquina expenedora de fruits secs provinents de petits productors sota la marca KiloZero. Els seus impulsors, Eloi Bellart i Carles Ribalta, han participat avui també a la roda de premsa i han explicat que aquesta acció esdevé una aposta sostenible per eliminar envasos innecessaris i plàstics d’un sol ús. Altres novetats seran les peces de ceràmica per a l’estalvi d’aigua en testos de plantes (Aquasave.eco) i un sistema de reforestació a través d’arbres fruiters forestals (Arbre Team).
Biodiversitat i entorn rural
El programa es clourà el diumenge 19 amb activitats de contacte amb l’entorn natural. D’una banda, l’Associació Leader de Ponent impulsa un taller de sons d’ocells a la Via Verda de l’Ondara a càrrec del Drapaire Musical i la jornada El camp com a símbol de progrés al Museu Trepat (10h). Aquesta trobada inclou una demostració en viu d’antigues feines del camp mostrant una gavelladora antiga tirada per cavalls. Per la seva part, els Agents Rurals alliberaran fauna recuperada al Parc Esportiu (12.30h). La darrera proposta serà una visita guiada a l’exposició de fòssils al Palau dels Marquesos de la Floresta (13h).