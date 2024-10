El proper dia 1 de novembre s'obre el teló de SUNCINE 2024. De manera presencial, es projectaran fins al dia 8 de novembre les tretze pel·lícules de la secció oficial i altres tres molt especials que aborden els temes ambientals més candents i actuals.

La importància de la conservació dels oceans per combatre el canvi climàtic, l'impacte de la mineria de coure o del cultiu de palma, la destrucció de boscos deguda a la ramaderia il·legal o la regeneració ambiental són alguns dels temes tractats en la secció oficial. A més, aquest any, el festival és multipantalla, la qual cosa significa que es podrà gaudir del cinema ambiental fins al 23 de novembre, assolint així un públic més ampli i divers que mai.

A part de la projecció presencial de les pel·lícules a Calafell, Barcelona i Viladecans de la secció oficial que opten al Sol d'Or, aquest any SUNCINE es prolongarà fins al dia 23 de novembre, com a resposta a l'esforç continu del Festival per adaptar-se als nous temps, tecnologies i hàbits de consum audiovisual, mantenint-se a l'avantguarda de l'exhibició cinematogràfica. El 80 per cent de la programació es podrà veure a l'APP SUNCINE i Play RENFE, a més de les plataformes CaixaForum+, 3Cat, Xarxa+ i una programació especial a la Televisió Betevé.

La secció oficial consta de les següents pel·lícules, vuit de producció internacional i cinc nacionals.