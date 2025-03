El cost final de la planta ha estat de 2.141.000 euros i s’ha finançat amb les aportacions de part de la base social de Som Energia mitjançant el projecte Generation kWh.

La planta fotovoltaica de la Serra, ubicada a Anglesola (Lleida), va entrar en funcionament el mes de gener passat. Amb una potència nominal de 2,31 MW i una producció anual estimada de 4,168 GWh, la generació d’energia és equivalent al consum d’aproximadament 1.880 habitatges. Es tracta de la primera planta que Som Energia desenvolupa a Catalunya, una fita especialment significativa en ser la comunitat on va néixer la cooperativa.

El projecte, la construcció del qual va finalitzar el maig del 2023, ha enfrontat un retard de gairebé dos anys per rebre l’autorització definitiva de posada en marxa. “Des de Som Energia volem posar de manifest, un cop més, el temps excessiu que requereixen les administracions públiques i les distribuïdores per tramitar projectes d’energia renovable. En el context de crisi climàtica actual, considerem que no és acceptable que els processos burocràtics demorin així l’inici de la generació d’energia neta”, assenyala Carles Comalada, membre de l’equip de Nous Projectes de Generació de Som Energia.

El cost final de la planta ha pujat a 2.141.000 euros, un increment respecte al pressupost inicial d'1.700.000 euros a causa de l’alça als preus de materials i mà d’obra. La seva construcció ha estat possible gràcies al finançament del programa Generation kWh, en què 5.700 persones han aportat recursos econòmics per fer-ho realitat. La planta de La Serra és la tercera que s’engega gràcies a aquesta iniciativa.

Amb aquest nou projecte, Som Energia arriba a un total de 18 instal·lacions de generació renovable en funcionament, sumant plantes fotovoltaiques, una central hidroelèctrica i una planta de biogàs. Gràcies a aquesta nova incorporació, la producció total de la cooperativa s’eleva a 33,52 GWh/any, cosa que representa l’11,2% del total comercialitzat anualment. En termes de potència, s’assoleix la xifra de 16,2 MW, un pas més cap a l’objectiu que la generació pròpia cobreixi el 100% del consum de les persones i les empreses sòcies.

“A més, estem en converses per assolir un acord que permeti el pasturatge de bestiar al terreny de la planta. Aquesta mesura contribuiria al control natural de la vegetació sense necessitat d’utilitzar maquinària o pesticides, alhora que ofereix una oportunitat per al desenvolupament econòmic i ramader de la zona”, detalla Comalada.

Altres projectes en marxa

Actualment, Som Energia té en procés de construcció i connexió diverses plantes fotovoltaiques. La planta de Mas Pinós, a Tiurana (Lleida), està finalitzada ia l’espera dels permisos per posar-la en funcionament. A Alcolea del Río (Andalusia), a més de la planta Vallehermoso, que ja està funcionant, hi ha dues noves plantes en construcció (Alcolea 1 i 2). Així mateix, estan tramitant sis noves plantes a Catalunya: a Vila-rodona, Riudarenes, Ametlla del Vallès, Puig-reig i Torelló, i en negociacions per a l’adquisició d’altres dos projectes també a Catalunya. “En els propers mesos, també posarem en marxa tres noves instal·lacions del projecte GURB, destinades a la generació d’energia compartida a cobertes d’edificis urbans», informa Comalada.