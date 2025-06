L’estudi elaborat per l’ISGlobal i publicat aquest 12 de juny a The Lancet Planetary Health analitza fins a tretze indicadors en quatre grans àmbits: disseny urbà, transport sostenible, qualitat ambiental i accessibilitat a espais verds. L’estudi agrupa les ciutats en cinc categories segons la seva ubicació a àrees metropolitanes i població. La combinació de la puntuació dels indicadors i del grup de ciutat dona una puntuació combinada, l’Índex de Disseny Urbà Saludable (IDUS).



De les 917 ciutats analitzades a 26 països europeus, Santa Coloma ocupa la novena posició de les ciutats d’entre 50.000 i 200.000 habitants. Això suposa que és la primera ciutat catalana de la llista. El Top 10 en aquest grup per ordre és: Pamplona, Ginebra (Suïssa), Harlow (Regne Unit), San Sebastián (Guipúscoa), Stevenage (Regne Unit), Majadahonda (Madrid), Crawley (Regne Unit), Parla (Madrid), Santa Coloma de Gramenet i Bilbao.



Per a l’alcaldessa de Santa Coloma de Gramenet, Mireia González “aquesta és una gran notícia. Aquest resultat és el fruit del treball constant desenvolupat des de fa dècades a la ciutat i ens fa sentir orgullosos i orgulloses”. Per González aquest estudi “representa un suport a la feina realitzada, però no ens podem quedar aquí. Segur que hi ha marge de millora”. L’alcaldessa afegeix que “haurem d’analitzar les dades a fons, hi ha molts indicadors. Segur que ens servirà per millorar les nostres polítiques públiques”.