L’Ajuntament ha recuperat espais deteriorats per a l’agricultura d’ús social durant els últims 12 anys. S’ha obert l’adjudicació temporal de 17 parcel·les a l’hort de Can Zam, ubicat a l’av. de Francesc Macià.
L’Ajuntament va presentar l’estiu de 2014 un projecte adreçat a entitats i persones en situació d’atur o jubilades que posava en marxa els horts urbans com a espais condicionats per a l’agricultura urbana i social en solars en desús de propietat municipal.
Entre els principals objectius d’aquest programa municipal destaquen el foment de l'activitat de les persones aturades en un espai de confort, i la recuperació d'indrets urbans deteriorats o amb perill de degradació. També permet impulsar un envelliment actiu, les relacions de bon veïnatge i el sentiment de pertinença a un barri o comunitat; a més de la millora de l’autoestima i l’estat d’ànim de les persones usuàries a partir del desenvolupament d’una activitat agrícola.
Agricultura d’ús social i d’ús comunitari
El projecte inclou dos tipus d’horts urbans, depenent del perfil dels usuaris i les usuàries, que segueixen dos processos d’adjudicació diferents.
D’una banda, hi ha els destinats a usos socials per a persones jubilades o en situació d’atur amb residencia a la ciutat. I d’altra, els d’usos comunitaris gestionats per entitats i associacions colomenques que tenen per objecte utilitzar els horts amb finalitats terapèutiques, d’integració, de rehabilitació de persones, de promoció de l’agricultura i del medi ambient, d’innovació social o cultural, i d’enfortiment del teixit social dels barris.
Davant de la finalització de les llicències d’ocupació d’algunes parcel·les dels horts, l’Ajuntament renova ara la concessió pels propers anys amb la finalitat de mantenir-los actius i impulsar l'agricultura ecològica, els hàbits saludables i l'ús sostenible dels espais urbans.
Adjudicació dels horts municipals de Can Zam
Un cop aprovades les bases reguladores per la Junta de Govern Local, s'ha iniciat un nou procés d'adjudicació de llicències d’ocupació i ús privatiu i temporal dels horts municipals per a persones amb jubilació total o pensionistes i persones en situació d’atur empadronades a la ciutat. Aquestes podran optar a 16 parcel·les ubicades a l’avinguda de Francesc Macià, 161, per un període de 2 anys que s’atorgaran mitjançant un sorteig entre les persones admeses. Les que no resultin adjudicatàries formaran una llista d’espera per cobrir les possibles vacants que es puguin produir.
Pel que fa a la convocatòria per a entitats sense ànim de lucre amb domicili social a Santa Coloma, s’adjudicarà l’ús d’una parcel·la d’uns 100 m2 en la mateixa ubicació per 4 anys seguint criteris de valoració del projecte de gestió dels horts presentat en cada sol·licitud.
El termini per presentar les sol·licituds és del 13 de març fins al 2 d’abril, ambdós inclosos. Aquestes s’hauran de presentar a l’Oficina d’Informació i Atenció al Ciutadà (OIAC), situada a la plaça de la Vila, 1.