Sant Pere de Torelló, el municipi que s'escalfa amb biomassa

La instal·lació permetrà que el 95% de la població del municipi pugui disposar d’aigua calenta sanitària i per a calefacció i subministrarà vapor a la zona industrial per als processos productius. Amb aquesta infraestructura s'aconseguirà un estalvi econòmic de 312.500 euros a l’any i s’evitaran anualment 3.300 tones d’emissions de CO2 .

La nova caldera, que s’ubicarà a la central tèrmica de biomassa forestal i en substituirà una d’antiga, tindrà capacitat per abastir d’aigua calenta sanitària i calefacció al 95% de la població, la qual cosa significa que, un cop ampliada la xarxa de calor, el servei podrà arribar a sectors del poble com les urbanitzacions La Riera o El Pujol. D’altra banda, la caldera subministrarà vapor d’aigua per als processos productius de les empreses del polígon industrial, i d’aquesta manera s’evitarà l’ús del combustible fòssil.

El diputat d’Acció Climàtica de la Diputació de Barcelona, Xesco Gomar, i l’alcalde de la població, Jordi Fàbrega, han presentat la nova instal·lació.

Gomar ha assegurat que "segurament podem dir que és la inversió pública en calderes de biomassa més important de la província de Barcelona i, des del primer moment, ens vam plantejar el repte que fos replicable a d’altres territoris i d’implantar energies renovables de manera massiva a tota la demarcació». Per la seva banda, Fàbrega ha destacat que «ara mateix el 70% de la població de Sant Pere ja té aigua calenta sanitària i calefacció mitjançant energia renovable i, amb la nova caldera, cobrirem la demanda del 95% dels habitants".

L’alcalde ha remarcat que "la nova caldera permetrà que les indústries del polígon deixin d’utilitzar combustible fòssil i es redueixin fins a un 37% les emissions de diòxid de carboni. Fàbrega, a més, ha avançat que «el projecte es licitarà aquest any i serà una realitat, com a molt tard, el primer trimestre de 2024". En aquest sentit, ha subratllat "el compromís que tenim com a poble, com a ajuntament, en poder disposar d’una energia renovable, sostenible, de proximitat” i avançar en “la sobirania energètica.”L’import del projecte supera els 2,3 milions d’euros, dels quals 1,5 són subvencionats per la Diputació de Barcelona mitjançant el Programa sectorial Renovables 2030. Amb aquesta actuació, la factura energètica de l’Ajuntament es reduirà 312.500 euros anuals i s’estalviaran 3.300 tones de gasos d’efecte d’hivernacle.

Més de 26,5M d’euros per a projectes d’energia verda a Osona

El programa Renovables 2030 ha rebut 69 sol·licituds de la comarca d’Osona. El 70% de les peticions són per a projectes de fotovoltaica; l’11% de biomassa i el 18% d’enllumenat públic. L’import total dels projectes suma més de 35M d’euros, dels quals 26,5M seran aportats per la Diputació de Barcelona. Amb l’execució de les actuacions, l’estalvi econòmic anual total serà de 9,3 milions d’euros i s’aconseguirà reduir 14.800 tones les emissions de CO 2 a l’atmosfera. La producció energètica anual d’energia verda superarà els 37.600.000 kWh.

El programa Renovables 2030

El Programa sectorial Renovables 2030 de la Diputació de Barcelona té per objectiu impulsar actuacions de caràcter emblemàtic, de gran escala i amb un impacte significatiu en la reducció de les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle i dels costos energètics locals. Les inversions són relatives a plantes fotovoltaiques, calderes de biomassa o enllumenat públic.