Després del tancament per manteniment iniciat el 15 de desembre, Sant Miquel del Fai tornarà a obrir el dissabte 21 de març, i ho farà diàriament, amb l’afegit d’una franja horària de tarda entre maig i agost.
A partir del dilluns 23 també es reprendran les visites escolars, ara obertes als centres de tot Catalunya.
En aquesta nova etapa, l’espai obrirà cada dia. Entre l’1 de setembre i el 30 d’abril, l’horari serà de 10 h a 16.30 h, i de l’1 de maig al 31 d’agost, de 10 h a 18 h. Com cada any, el recinte romandrà tancat del 15 de desembre al 15 de març per treballs de manteniment de la cinglera. Des d'aquesty 4 de març es poden fer les reserves al web, que són gratuïtes tant per a les persones visitants com per a l’aparcament de vehicles.
D’altra banda, a partir del dilluns 23 de març es reprendran les visites escolars al recinte, un espai amb una llarga tradició com a aula oberta d’educació ambiental. Les visites es podran fer de dilluns a divendres, entre les 10 h i les 13 h, i inclouran activitats d’unes dues hores adaptades a cada nivell educatiu, també per a centres d’ educació especial.
Les propostes s’adrecen a cicle infantil (I3, I4 i I5), cicle inicial (1r i 2n de primària), cicle mitjà (3r i 4t de primària), cicle superior (5è i 6è de primària), Zona Escolar Rural (ZER) (educació infantil i primària), ESO i alumnat d’escoles d’educació especial.
A més, després de les proves pilot realitzades l’any passat amb centres de l’entorn, a partir d’ara i per primera vegada aquestes visites s’oferiran a escoles de tot Catalunya. Els centres interessats hauran de formalitzar la reserva mitjançant un formulari.
Sant Miquel del Fai obrirà diàriament a partir del 21 de març i reprèn les visites escolars— Sant Miquel del Fai. EN Cingles de Bertí (@StMiqueldelFai) March 4, 2026
https://t.co/Cm23621Na1 pic.twitter.com/J9BgCuFSEz
Durant la presentació d’aquestes novetats, que ha tingut lloc aquest dimecres 4 de març a Sant Miquel del Fai, el diputat d’Espais Naturals i Infraestructura Verda de la Diputació de Barcelona, Xesco Gomar, ha destacat que "després del recent tancament, tot l’espai visitable de Sant Miquel del Fai està protegit enfront de possibles despreniments d’elements rocosos, un avenç molt important en un indret amb una idiosincràsia tan especial que ens permetrà reobrir-lo amb la màxima seguretat".
D'altra banda, el director de Sant Miquel del Fai, Lluís Martínez, ha subratllat que "es tracta d’una nova etapa molt important pel que fa a l’ampliació horària, que ens permetrà arribar a més públic i a més escoles". En aquest sentit, ha explicat que, de maig a agost, l’espai podrà acollir fins a 800 persones al dia, amb un màxim de 200 visitants a la vegada.
La trobada també ha comptat amb la presència dels alcaldes de Bigues i Riells del Fai, Joan Galiano; de Sant Feliu de Codines, Pol Cabutí, i de Sant Quirze Safaja, Carles Lupiañez, que han visitat l’espai per conèixer sobre el terreny les obres de manteniment que s’hi han dut a terme.
Manteniment anual a la cinglera
Entre el 15 de desembre de 2025 i el 15 de març de 2026, Sant Miquel del Fai ha estat tancat per obres de manteniment a la cinglera. Aquest tancament es fa anualment per mitigar el risc de despreniments de pedres en el tram de recorregut obert al públic.
Dins del Pla anual de seguiment i control dels talussos de l’entorn de Sant Miquel del Fai per a la mitigació del risc de despreniments i caiguda de blocs, durant el 2025 es van registrar tres despreniments. Els incidents es van produir als mesos de març i setembre, concretament en el tram comprès entre el pas de la Foradada i el salt del riu Tenes i entre el sector del baluard i el salt del Rossinyol.
Les obres per a la mitigació del risc de despreniments en els talussos han consistit en la retirada de tot el material inestable al front del talús i en l’execució de sistemes flexibles amb malla de cable d’acer i malla de triple torsió reforçada amb cable i passadors. El cost total ha estat de 45.479 €.
Aquestes actuacions de sanejament i purga d’elements, així com l’ús de mesures actives, permeten mantenir el factor de seguretat de les masses rocoses i minimitzar el risc de despreniments.
Gestió per a la minimització del risc
L’any 2023, l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, per encàrrec de la Diputació de Barcelona, va redactar el Pla de gestió del risc geològic (PGRG) com a document estratègic i de planificació per a la mitigació del risc geològic de l’àmbit de Sant Miquel del Fai. Posteriorment, es van instal·lar sensors per monitoritzar les cingleres i poder controlar de manera automàtica i contínua possibles moviments de masses rocoses de gran magnitud del paratge natural, amb l'objectiu d'adoptar mesures preventives en cas que fos necessari.
La gestió del risc és una tasca continuada que inclou quatre etapes cícliques –estudi, projecte, obra, operació– que permeten minimitzar el risc fins a nivells residuals acotats i controlats. Aquesta tasca està integrada en la pròpia gestió de l’espai i les activitats que s’hi desenvolupen.
La Diputació de Barcelona compta amb procediments de revisió diària i protocols que determinen com actuar, en funció de l’estat dels cingles i de la climatologia, amb l’objectiu de preservar la seguretat de tothom en tot moment.