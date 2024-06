Sant Cugat del Vallès commemora els 250 anys del Pi d’en Xandri

Els actes s’allargaran fins a la tardor amb activitats destacades el 28 de juny, Dia Mundial de l’Arbre, i el 24 d’octubre, Dia Internacional Contra el Canvi Climàtic.

A l’octubre es presentarà la publicació d’un treball dirigit per Jordi Torrijos, excap del servei de Parcs i Jardins de l’Ajuntament, que relaciona l’evolució del pi, des de la seva plantació, amb la història de Sant Cugat, dividit en períodes de 25 anys.

La Marxa Infantil de Regularitat d’enguany també estarà dedicada al Pi d’en Xandri. Paral·lelament, avancen positivament les gestions de la tinença d’alcaldia de Relacions Institucionals amb la Generalitat per declarar el Pi d’en Xandri Arbre Monumental de Catalunya. Televisió Sant Cugat va realitzar un documental a la història d’aquest particular pi que estem emetent al llarg d’aquestes setmanes.

La Història del Pi d'en Xandri

L’alcalde, Josep Maria Vallès, ha presidit l’acte de presentació d’aquesta sèrie d’actes commemoratius. La iniciativa de dedicar aquest 2024 al Pi d’en Xandri la va prendre el ple de l’Ajuntament, per unanimitat, donant suport a una moció del Govern municipal. L’acte ha comptat amb la presència del tinent d’alcaldia de Relacions Institucionals, Bon Govern i Ciutat Digital, Jordi Puigneró, així com diversos representants de les entitats col·laboradores en l’organització de l’Any Pi d’en Xandri, entre les quals destaquen el Club Muntanyenc, l’escola Pi d’en Xandri i els mitjans de comunicació Cugat Mèdia i TOT Sant Cugat. Josep Maria Vallès, alcalde: “el Pi d’en Xandri és un dels grans símbols de la nostra ciutat. Forma part del dia a dia dels santcugatencs i les santcugatenques, i històricament moltes generacions han pogut gaudir de la seva fesonomia. Ara, per unanimitat de tots els grups municipals, commemorem els 250 anys del Pi amb un programa d’actes i treballem perquè la Generalitat el declari Arbre Monumental”.

El Pi d’en Xandri és un dels principals símbols de Sant Cugat i el primer símbol del seu entorn natural. És també el principal símbol de la lluita ciutadana del poble de Sant Cugat per protegir l’espai de la Torre Negra de l’especulació urbanística.

Aquest 2024, el Pi d’en Xandri, un pi pinyoner de 23 metres d’alçada, compleix 250 anys. Fou plantat el 1774 als terrenys de Can Xandri. La gran nevada del dia de Nadal de l’any 1962 va fer caure algunes branques del pi, deixant caiguda una gran branca que encara aguanta avui dia i que dóna la singular forma a l’arbre.

El 2 de febrer de 1997, a les cinc de la matinada, uns desconeguts mai localitzats, van intentar tallar el pi sense aconseguir-ho totalment. Li van fer tres talls, el més profund d’1,6 metres de llarg, quasi tot el diàmetre. L’actuació de l’enginyer ambiental i excap del servei de Paisatge i Verd Urbà de l’Ajuntament de Sant Cugat, Jordi Torrijos, i la determinació de l’alcalde, Joan Aymerich, van ser claus per salvar el pi. Davant les previsions pessimistes de la majoria de tècnics sobre la supervivència de l’arbre, es va decidir apuntalar-lo amb una anella de pals per evitar el seu trencament i tapar la ferida mitjançant transplantaments de la pròpia escorça del pi. Des d’aleshores, la imatge del pi és l’actual, amb l’anella de pals i les mesures que asseguren la seva supervivència.

El Pi d’en Xandri és un dels elements més estimats per la ciutadania de Sant Cugat, fins el punt que dóna nom a una de les escoles públiques del municipi o a la medalla a longevitat que l’alcaldia atorga a les persones de Sant Cugat que compleixen 100 anys.

El Pi d’en Xandri fou declarat arbre d’interès local i arbre d’interès comarcal l’any 1995.