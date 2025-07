Sabadell torna a ser capital de la Qualitat de l’Aire

Els propers 16 i 17 d’octubre, Sabadell torna a ser l’epicentre de la Qualitat de l’Aire amb un nou Congrés coorganitzat per cinc administracions: la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Barcelona, l’Àrea Metropolitana de Barcelona, el Consell Comarcal del Vallès Occidental i l’Ajuntament Sabadell que presidiran una taula institucional de benvinguda.

Més de 200 persones ja s’han preinscrit en una edició que presentarà novetats estratègiques pel debat i reflexió, amb més de 70 ponents i 30 sessions programades al voltant de 6 eixos:

Pel que fa a les ponències magistrals, obrirà el Congrés el dijous 16 d’octubre a les 9h Frank Kelly, de l’Imperial College London, especialista en polítiques de salut comunitària, amb la seva presentació: “La història de la contaminació atmosfèrica de Londres: de la boira de pèsols a una ciutat d’emissions ultrabaixes” i el clourà divendres 17, José Vicente Miró, de la Generalitat Valenciana, amb una ponència sobre l’avaluació de la contaminació associada als devastadors efectes de la DANA del passat octubre a l’Horta valenciana.

Pel que fa als continguts, la qualitat de l’aire s’abordarà en diferents escales geogràfiques, des de sessions orientades en l'àmbit europeu fins a sessions focalitzades en problemes locals o sectorials.

En termes normatius, a escala europea, espanyol i català, es parlarà de l’aplicació del Pla Qualitat de l’Aire Horitzó 2027 amb la gestió dels episodis ambientals, la gestió de l’aire segons la planificació de la mobilitat i els reptes i oportunitats de les PM2.5 i les Zones de Baixes Emissions. També es parlarà sobre la nova Directiva Aire de la Unió Europea i la seva aplicació estatal amb una figura representant de MITECO que exposarà la transposició de la nova Directiva sobre QA. El Pla d’Ozó estatal amb una taula rodona coordinada per la Mar Viana, Subdirectora de Prevención de la Contaminación Dirección General de Evaluación y Calidad Ambiental, del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

De forma complementària, Sotirios Papathanisou, de l’empresa See the Air, farà una xerrada sobre el nou estàndard global per aire interior, el GO AQS.

La Salut continuarà sent un dels temes més rellevants del Congrés amb diferents taules rodones per abordar-la, com ara la Justícia Ambiental, el Neurodesenvolupament i la qualitat de l’aire en entorns escolars. La qualitat d’aire interior o la gestió de les olors seran presents també amb diferents sessions específiques, així com l’ús d’eines de planificació i mesura i/o vinculació de la recerca a la qualitat de l’aire, amb els exemples del Green Deal o els resultats del projecte RI URBANS, i els nous paràmetres a tenir en compte sobre la QA, amb figures com la de Xavier Querol del CSIC.

Altres sessions monotemàtiques s’adreçaran a focus o segments productius específics, com ara el Port de Barcelona, el sector petroquímic del complex de Tarragona o la mobilitat associada a les zones rurals.

L’Auditori principal de Fira Sabadell (amb capacitat per a més de 300 persones) i les dues sales annexes de l’equipament sabadellenc seran l’espai de transferència de coneixement, debat i anàlisi amb moments per a la pausa i el networking a la Fira expositiva per a les empreses patrocinadores.

Inscripcions obertes a través del web.



Més informació i programa avançat: www.congresaire.cat