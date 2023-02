Reconeixement a la bona recollida selectiva de paper i cartró

Pel compromís amb el reciclatge blau, han rebut el màxim reconeixement amb tres 'Pajaritas Azules' els municipis de Sant Boi, Barcelona, El Prat, Lleida i Mollet del Vallès. Els ajuntaments premiats amb dues 'Pajaritas Azules' han estat els de Castelldefels, Reus i Terrassa-Ecoequip.

El Programa ‘Pajaritas Azules’ de l’Associació Espanyola de Fabricants de Pasta, Paper i Cartró (ASPAPEL) ha lliurat reconeixement a 46 ens locals repartits per la geografia espanyola - inclosos els 8 ens locals catalans - els quals, sumats als municipis premiats en Catalunya, presten servei a més de 10 milions d’habitants compromesos amb el reciclatge. El premi s'atorga a les entitats locals per l’excel·lència en la gestió de la recollida selectiva de paper i cartró.

Pajaritas Azules és un programa estatal d'assessorament, avaluació i reconeixement de la qualitat de la gestió municipal en la recollida selectiva de paper i cartó. Els guardons, que es convoquen anualment, es concedeixen a partir de l' avaluació de 21 indicadors anuals que analitzen tots els aspectes relacionats amb la recollida del contenidor blau i recollides complementàries, campanyes d'informació i conscienciació ciutadana, regulació i planificació de la gestió, així com taxes de recollida i traçabilitat. Cada any, el programa es més exigent, per mantenir o progressar de categoria, les entitats que participen en ‘Pajaritas Azules’ tenen que desenvolupar plans de millora.

La gala d'entrega dels premis ha estat presidida per Ignacio de Domingo, Subsecretario del Ministerio de Política Territorial, Margarita Ruiz, Subdirectora General de Economía Circular del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, i Eduardo Querol, presidente de ASPAPEL.

L’Ajuntament de Barcelona ha tornat a rebre tres ‘Pajaritas Azules’, el màxim reconeixement. Les tres ‘pajaritas’ que ha rebut l’Ajuntament es basen en 21 indicadors establerts que analitzen tot allò referent a la recollida del contenidor blau i recollides complementàries: les campanyes i accions d’informació i conscienciació ciutadana, els aspectes relatius a la regulació i planificació de la gestió i els resultats i traçabilitat fins al reciclatge final.

L’avaluació atorgada a Barcelona, les tres ‘pajaritas’, és la màxima possible, que requereix haver sumat més de 70 punts del total de 100 possibles i haver superat els indicadors crítics. Per aconseguir-ho, la ciutat de Barcelona ha incrementat el número de contenidors blaus que recullen paper i cartró. Segons dades estimades d’ASPAPEL, el 2022 es van recollir selectivament 4,4 tones de paper i cartró usat i se’n van reciclar 5 milions de tones a tot l’Estat, unes xifres que situen Espanya com a segon país més reciclador de la Unió Europea.Amb 7 anys d’història, ‘Pajaritas Azules’ es un programa anual d’assessorament, evaluació i reconeixement de la qualitat de la gestió municipal de la recollida selectiva pel reciclatge de paper i cartró, enfocat a la millora contínua.

L'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat ha rebut també el reconeixement públic per l'excel·lència en la gestió de la recollida selectiva de paper i cartró per reciclar. L'alcaldessa, Lluïsa Moret, ha recollit el guardó.Sant Boi ha rebut el reconeixement del Programa Pajaritas Azules en diverses ocasions.

La primera vegada va ser l'any 2018. Per mantenir la categoria o progressar cada any, els ajuntaments participants han de desenvolupar un pla de millora. En el cas de Sant Boi, on es recullen per separat al voltant de 2.000 tones de paper i cartó l'any, s'ha valorat la implantació de les cinc fraccions de recollida a la majoria de zones de la ciutat i la serigrafia dels contenidors amb indicacions sobre què s'hi pot abocar i què no. També, la creació d'un portal interactiu amb un mapa d'ubicació dels contenidors.

Per segon any consecutiu, l'Ajuntament de Castelldefels ha sigut guardonat amb 2 "Pajaritas Azules" com a reconeixement de la seva excel·lència en la gestió en el reciclatge de paper i cartró. La regidora de Platges, Neteja i Gestió d'Espais Verds i Naturals, Clara Quirante, ha compartit unes paraules en l'acte de lliurament: “des de l'Ajuntament de Castelldefels seguim treballant per a millorar l'índex de recollida selectiva i utilitzem tots els recursos disponibles per a fomentar i realitzar la correcta separació del paper i el cartró d'origen domicilari i també dels grans generadors.”L'alcaldessa de Castelldefels, Maria Miranda, ha comentat que “és un honor que Castelldefels torni a guanyar dues Pajaritas Azules un any més. És un reconeixement a la gestió en la recollida selectiva de paper i cartró, que posa en valor el compromís de l'Ajuntament i la ciutadania amb l'Agenda 2030 i els Objectius de Desenvolupament Sostenible. Per descomptat, estem molt orgullosos que es mencionin els nostres esforços per desenvolupar campanyes de conscienciació i comunicació a través de diferents canals”.

Segons previsions d'ASPAPEL, l'any 2022 s'han recollit selectivament en el nostre país 4,4 milions de tones de paper i cartró usat i s'han reciclat 5 milions de tones.Aquestes dades segueixen posicionant aquesta indústria com un referent a tota Europa fent que Espanya sigui el segon país de la Unió Europea amb major taxa de reciclatge de paper i cartró.