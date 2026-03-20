Premis de l’Aigua 2026

El Consorci Besòs Tordera rep un Premi de l’Aigua 2026 pel servei de subministrament d’aigua regenerada als municipis durant la sequera
El Consorci Besòs Tordera ha estat reconegut amb un Premi de l’Aigua 2026, atorgat per l’Associació Catalana d’Amics de l’Aigua (ACAA), pel servei de subministrament d’aigua regenerada als municipis durant l’episodi de sequera.
El president del Consorci, Òscar Sierra, ha recollit el guardó aquest dimarts a la tarda en un acte celebrat a la Sala d’Actes del Col·legi d’Enginyers Civils de Catalunya (Barcelona). L’ACAA ha reconegut la capacitat d’adaptació i resposta del Consorci Besòs Tordera davant les restriccions d’ús d’aigua potable que es van establir durant la sequera per a diversos usos municipals, com el reg de parcs i jardins o la neteja de carrers.
En concret, el premi reconeix “el servei de lliurament d’aigua regenerada als municipis durant l’últim episodi de sequera mitjançant els equips interns de producció d’aigua de servei de 15 estacions depuradores d’aigua residual (EDAR) del Consorci Besòs Tordera”.
Pedagogia i comunicació per fomentar l’ús de l’aigua regenerada
Paral·lelament a la implantació del servei, el Consorci Besòs Tordera va desenvolupar una estratègia de comunicació i sensibilització per facilitar-ne la implementació i fomentar l’acceptació social de l’aigua regenerada.
Aquesta estratègia va incloure comunicacions directes amb els municipis, jornades tècniques, reunions de treball i materials informatius, com ara cartells per a la senyalització dels camions cisterna.
L’objectiu era garantir el subministrament d’aigua per a usos municipals essencials, com la neteja de carrers o el reg de zones verdes, i alhora promoure l’estalvi d’aigua potable en aquells usos que poden realitzar-se amb aigua regenerada.
Actualment, i de moment fins al 2027, el Consorci Besòs Tordera continua oferint aquest servei als municipis des de cinc EDAR, consolidant l’aigua regenerada com un recurs útil per a usos municipals també més enllà dels períodes de sequera.
Els Premis de l’Aigua 2026
Els Premis de l’Aigua, que atorga l’Associació Catalana d’Amics de l’Aigua, reconeixen anualment persones, institucions i iniciatives que contribueixen a millorar la relació de la societat catalana amb l’aigua i el seu entorn natural.
El jurat dels Premis de l’Aigua 2026 ha estat integrat per: Adrià Salvans, director d’Aventec, Enginyeria i tecnologia; David Güell, director d’explotació a Aigües de Manresa; Francesc Reguant, economista i president de la Comissió d’Economia Agroalimentària del Col·legi d’Economistes de Catalunya; Ester Vilanova, directora d’aigua a Amphos 21 Consulting S.L.; Sergi Marín, director comercial & solutions i productes a Regaber by Cerestia.
En aquesta edició, els guardons també han reconegut:
Comunitat de Regants del Penedès, pel projecte d’utilització d’aigua freàtica i regenerada per al reg de 25.000 hectàrees
Ramon Vázquez García, per la seva dilatada i exitosa trajectòria professional en el sector de l’aigua
Ajuntament de Mataró, per la rehabilitació hidrològica i ambiental de la riera de Sant Simó
Agència Catalana de l’Aigua, pel 25è aniversari de la seva creació
Aigües de Sabadell i Ajuntament de Sabadell, pel projecte Sabadell Aigua Circular, orientat a l’aprofitament de recursos hídrics propis i la promoció de l’ús d’aigua regenerada.