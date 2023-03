El contracte que s’ha formalitzat estipula que l’Ajuntament lloga en règim de renting el vehicle a Som Mobilitat durant un any per 600€ mensuals i amb un límit total de 1.500 hores d’ús. Quan s’activi el servei existirà una agenda oberta a la qual podran accedir, en condicions d’igualtat, treballadors municipals i veïns de Premià de Mar que siguin socis de la cooperativa.

Segons Premià Energia, a l’hora de valorar aquesta prova es va contemplar fixar una franja horària per a l’Ajuntament i una altra per als veïns, però finalment es va optar per l’agenda oberta les 24 hores a fi, justament, que la prova serveixi per copsar el grau d’interès de la ciutadania sense restriccions horàries. I també ha de servir per saber si oferir el servei a través d’una empresa és la modalitat més adequada o bé si caldria fer-ho directament des de l’Ajuntament amb cotxes propis i un preu públic.

El cotxe estarà estacionat al carrer del Nord just davant de l’entrada a les dependències de l’Ajuntament a Ca l’Escoda, on hi ha un punt de recàrrega de vehicles, i justament ara mateix l’únic que falta perquè es pugui començar a oferir el servei és que es reactivi aquest punt de recàrrega i es formalitzi un contracte amb l’empresa que farà la gestió i el manteniment de tots els punts de recàrrega del municipi. Des de Premià Energia estimen que tot plegat podria estar en funcionament d’aquí a un mes.